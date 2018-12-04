Daily Mail Оригинал

DM: охотник за субмаринами защитит британские воды от «российской угрозы»

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«Проводив» российский военный крейсер «Маршалл Устинов» через Ла-Манш в ноябре, британская атомная подлодка HMS Astute отправилась защищать государственные воды в район Гибралтара, пишет Daily Mail. Издание напоминает, что корабль называют «охотником за субмаринами» за его способность уничтожать другие подводные лодки.
DM: охотник за субмаринами защитит британские воды от «российской угрозы»
Reuters

На фоне растущих опасений относительно активности российского флота в районе британских территориальных вод и Атлантического океана атомная подводная лодка HMS Astute Королевского военно-морского флота прибыла в Гибралтарский пролив, сообщает Daily Mail.

В ноябре британские ВМС заявили о том, что HMS Astute совместно с фрегатом HMS St Albans проследовали по Ла-Маншу за российским военным крейсером «Маршал Устинов» с целью «защитить» государственные воды.

Как напоминает британский таблоид, HMS Astute — «охотник за субмаринами», способный уничтожать другие подлодки. Впрочем, несмотря на то, что британские ВМС выражают готовность наблюдать за активностью сил Москвы в регионе, командир HMS St Albans отметил, что последнее взаимодействие с экипажем «Маршалла Устинова» вышло «дружественным и профессиональным».

Издание отмечает, что Россия отрицает обвинения в попытках создать угрозу и настаивает, что её военные корабли соблюдают все нормы при перемещении в международных водах.

Против размещения атомной лодки близ Гибралтара выступили испанские защитники окружающей среды, которые заявили, что «плавучая бомба ставит под угрозу» местное население. 

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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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