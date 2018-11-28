Daily Mail: британцы с союзниками отрепетировали борьбу с Россией над Северным морем

Два истребителя F-35 Королевских ВВС приняли участие в учениях Point Blank у восточного побережья Англии, пишет Daily Mail. Манёвры, в которых также участвовали ВВС Франции и США, были призваны ответить на глобальные угрозы и послать сигнал Владимиру Путину, утверждает издание.

Два сверхзвуковых истребителя F-35B Lightning II Королевских ВВС Великобритании приняли участие в воздушных учениях над Северным морем. Эти манёвры под названием Point Blank («В упор») были призваны гарантировать защиту от глобальных угроз и стать сигналом Владимиру Путину, пишет Daily Mail.

Всего в учениях у восточного берега Англии участвовали более 40 самолётов, в том числе французские «Рафали» и американские F-15. Париж впервые присоединился к этой инициативе, ведущую роль в которой играет 48-я истребительная эскадра США, базирующийся в графстве Суффолк, отмечает издание.

«Мы всегда учитываем существующую обстановку. Главная цель военно-воздушных сил —иметь возможность защищать страну, поэтому необходимо определять внешние угрозы», — заявил коммодор авиации британских ВВС Джез Аттридж.

«Мы видим, что обстановка меняется. Мы видим вызов, который бросает Россия основанному на правилах миропорядку», — подчеркнул он. Именно поэтому, по его словам, британская авиация и её союзники должны обеспечить слаженность действий и быть готовы к операциям в неблагоприятной среде.

F-35 — малозаметные самолёты американского производства, закупленные Лондоном для своих ВВС. Первые девять истребителей этой модели прибыли на британскую авиабазу Мархам летом этого года, напоминает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

ProfilePictureless: Daily Mail забыла объяснить нам, на кой чёрт России вторгаться в Великобританию? У нас не осталось золота, (премьер-министр Великобритании с 2007 по 2010 год. — ИноТВ) Гордон Браун его всё разбазарил.

SpeakTruly: Французские истребители? А у них достаточно белых флагов для стрельбы по врагам?

Poppy Clarke: Самолёты НАТО патрулируют границу ЕС с Россией в течение многих лет. Просто представьте, как отреагировали бы США, если бы русские летали у американских границ или вдоль Северного и Средиземного морей.

Veritas 01: Французы. Серьёзно? С такими друзьями враги не нужны.

an everyday person: Международное воздушное пространство. Русские имеют право там находиться.

StringUpTheQuislings: Ха-ха-ха, французские истребители? Они, наверняка, спроектированы так, что у них обратная аэродинамика и белые флаги вместо тепловых ловушек.