DT: Генштаб Великобритании усмотрел в России большую угрозу, чем в терроризме

Начальник Генерального штаба вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит призвал Лондон и его союзников сосредоточиться на российской угрозе, передаёт The Daily Telegraph. При этом, генерал полагает, что ответом на агрессию России должно стать развитие потенциала и единство стран НАТО.

Начальник Генерального штаба вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет большую угрозу национальной безопасности королевства и его союзников, чем террористические группировки ИГИЛ* и Аль-Каида**, сообщает The Daily Telegraph.

По его словам, угроза со стороны России исходит не только в области традиционного вооружения. Так, страна активно работает над расширением военных возможностей в таких нетрадиционных областях, как киберпространство и космос. В связи с чем генерал Карлтон-Смит призывает Великобританию и её союзников сохранять бдительность.

«Россия продемонстрировала, что готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов. Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали», — приводит The Daily Telegraph слова главы генштаба.

Издание отмечает, что с этим заявлением Карлтон-Смит выступил после визита на базу НАТО в Эстонии, где британские солдаты и военнослужащие других стран-участниц организации сдерживают «агрессию» России в адрес стран Прибалтики.

По его словам, «после полного уничтожения географии так называемого Халифата» терроризм перестал представлять собой наибольшую угрозу Великобритании, и теперь стране необходимо сосредоточиться на российской угрозе.

«Россия приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимые места Запада, особенно в ряде нетрадиционных областей таких, как киберпространство, космос и подводное вооружение», — заявил Карлтон-Смит.

При этом, по его словам, основным ответом на агрессию России должно быть развитие потенциала и единство стран НАТО, передаёт The Daily Telegraph.

Комментарии читателей на сайте The Daily Telegraph:

Dr Zakalwe: Именно Россия больше всех выиграет от разделения Европы. Я не сомневаюсь, что Путин считает брексит отличным вложением рублей. Tim Cooke: Как жаль, что те, кто согласен со статьёй не стремятся обосновать причины согласия. И снова… стоит не согласиться, и ты никто иной как «путинбот» или что-то в этом духе. Люди не согласны со статьёй, потому что собственными глазами видят, что это полнейший абсурд. Он не более чем марионетка истеблишмента. Bomber Harris: Может, нам нужно вспомнить, что разгром ИГИЛ в Сирии произошёл благодаря русским. Les Behonest: У меня есть простой тест. Если правительство и СМИ против чего-то, то это хорошо для нас. Но если они выступают за что-то, то это очень-очень плохо для нас. Graham Brindley: «Россия представляет большую угрозу для Великобритании, чем ИГИЛ, говорит новый начальник генштаба»… Я бы сказал, что Брюссель представляет большую угрозу, чем Россия или ИГИЛ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.