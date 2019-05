Independent: как бы Мэй ни старалась, Великобритании не избежать участия в выборах в Европарламент

Ведущие исследовательские центры Великобритании предупредили, что премьер-министру Терезе Мэй не удастся добиться ратификации сделки по брекситу до выборов в Европейский парламент, сообщает The Independent. Отмечается, что межпартийные переговоры, на которые делает ставку Мэй, находятся на грани краха.

Эксперты предрекли премьер-министру Великобритании Терезе Мэй провал в попытке добиться одобрения своей сделки по брекситу и избежать участия страны в выборах в Европейский парламент, пишет The Independent.



Несмотря на то что Мэй настаивает на успехе переговоров с Лейбористской партией, в Великобритании полагают, что ей не хватит времени, для того чтобы убедить парламентариев поддержать её сделку до 22 мая.



The Independent со ссылкой на ведущие исследовательские центры страны отмечает, что для ратификации сделки Мэй потребуется «несколько месяцев» и поддержка ещё примерно ста членов палаты общин.



Так, до выборов в Европарламент осталось лишь 17 рабочих дней парламента британского, тогда как для одобрения Маастрихтского договора в 1993 году потребовался 41 день, а для ратификации Лиссабонского договора в 2008 году — 25 дней.



Вместе с тем эксперт британского Института правительства Джо Оуэн предупредил, что ещё одна опасность состоит в том, что в итоге законопроект «может быть так сильно изменён», что будет противоречить самой сделке — и Европейский парламент его не ратифицирует.



При этом, согласно опросам, подобное развитие событий приведёт к потере консерваторами большинства мест в Европарламенте из-за их неспособности через три года после референдума добиться выхода страны из ЕС. Кроме того, это станет «личным унижением» для Мэй, которая неоднократно утверждала, что Великобритания не будет участвовать в выборах.



В преддверии майских выборов одобрение Консервативной партии по разным опросам составляет 16% и 17%, тогда как Лейбористской партии — 24% и 29%.



The Independent подчёркивает, что в настоящий момент межпартийные переговоры находятся на грани краха. Так, их не удалось возобновить на этой неделе из-за отсутствия прогресса. По мнению издания, лейбористы столкнутся с «искушением» провалить переговоры, так как это принесёт «большие потери для консерваторов».