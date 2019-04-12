DM: британцы зачастили во Францию с «алкогольными круизами» — запасаются спиртным на случай брексита

Магазины, продающие алкоголь в ближайшем к Англии населённом пункте Франции Кале, отметили резкий рост продаж на фоне возможного брексита без сделки, сообщает Daily Mail. По данным издания, британцы стремятся запастись французским алкоголем по сниженным ценам до того, как страна потеряет членство в едином рынке ЕС.
Жители Великобритании устремились через Ла-Манш, стремясь запастись французским алкоголем по сниженным ценам в преддверии возможного выхода Великобритании из ЕС без сделки на этой неделе, пишет Daily Mail.
В так называемые алкогольные круизы британцы отправляются в связи с тем, что в пятницу страна может потерять членство в едином рынке ЕС. Это лишит их права вывозить из Европы неограниченное количество большинства товаров для личного использования.
В случае брексита без сделки на смену существующим правилам придут ограничения, касающиеся граждан стран, не входящих в ЕС. Так, британцы смогут вывозить всего до шести бутылок вина, 16 л пива и 1 л спиртных напитков.
Отмечается, что в настоящий момент продажи алкоголя в магазинах Кале, ближайшего к Англии населённого пункта Франции, возросли на 50%. При этом, по данным издания, каждый десятый британец запасается едой, опасаясь брексита без сделки.
При этом владельцы крупной британской сети магазинов по продаже алкоголя с филиалами в Кале называют причиной резкого роста продаж алкогольной продукции «растущую неопределённость относительно будущих отношений с континентом».
Тем не менее, как отмечает Daily Mail, уже рассматривается возможность ограничения на вывоз алкоголя жителями Соединённого Королевства. Предлагается разрешить привозить в страну максимум 128 бутылок вина, около 95 л пива и 10 л спиртных напитков.
Ведущий конкурса «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев считает, что в случае выявления каких-то махинаций во время финала шестого сезона программы необходимо аннулировать его результаты и провести «честный финал». Об этом сообщает РБК.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
В Ивановской области в акватории Волги столкнулись два судна. По предварительным данным, один человек погиб и двое пропали без вести. Об этом информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.
Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с гибелью 17 человек в результате взрыва метана на угольной шахте «Схидкарбон» в самопровозглашённой Луганской народной республике.
Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что во время правления избранного президента Украины Владимира Зеленского в стране перестанут считать русскоязычных людьми «второго сорта».
Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
Спасатели МЧС России возвращаются к месту постоянной дислокации после завершения работ на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом информирует пресс-служба МЧС ЛНР.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. По его словам, несмотря на серьёзные разногласия Турции и США относительно приобретения С-400, для Анкары «самым главным остаётся будущее» страны.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT по итогам пресс-конференции в Китае, не исключил проведения операции против террористов в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, но отметил, что в настоящий момент она нецелесообразна из-за рисков для мирного населения.