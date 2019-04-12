Daily Mail Оригинал

DM: британцы зачастили во Францию с «алкогольными круизами» — запасаются спиртным на случай брексита

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Магазины, продающие алкоголь в ближайшем к Англии населённом пункте Франции Кале, отметили резкий рост продаж на фоне возможного брексита без сделки, сообщает Daily Mail. По данным издания, британцы стремятся запастись французским алкоголем по сниженным ценам до того, как страна потеряет членство в едином рынке ЕС.
DM: британцы зачастили во Францию с «алкогольными круизами» — запасаются спиртным на случай брексита
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Жители Великобритании устремились через Ла-Манш, стремясь запастись французским алкоголем по сниженным ценам в преддверии возможного выхода Великобритании из ЕС без сделки на этой неделе, пишет Daily Mail.

В так называемые алкогольные круизы британцы отправляются в связи с тем, что в пятницу страна может потерять членство в едином рынке ЕС. Это лишит их права вывозить из Европы неограниченное количество большинства товаров для личного использования.

В случае брексита без сделки на смену существующим правилам придут ограничения, касающиеся граждан стран, не входящих в ЕС. Так, британцы смогут вывозить всего до шести бутылок вина, 16 л пива и 1 л спиртных напитков.

Отмечается, что в настоящий момент продажи алкоголя в магазинах Кале, ближайшего к Англии населённого пункта Франции, возросли на 50%. При этом, по данным издания, каждый десятый британец запасается едой, опасаясь брексита без сделки.

При этом владельцы крупной британской сети магазинов по продаже алкоголя с филиалами в Кале называют причиной резкого роста продаж алкогольной продукции «растущую неопределённость относительно будущих отношений с континентом».

Тем не менее, как отмечает Daily Mail, уже рассматривается возможность ограничения на вывоз алкоголя жителями Соединённого Королевства. Предлагается разрешить привозить в страну максимум 128 бутылок вина, около 95 л пива и 10 л спиртных напитков.

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Daily Mail Великобритания Европа
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