Libération: из-за брексита брак Франции и Германии распался окончательно

В ходе последнего саммита по брекситу стал очевиден крах знаменитого франко-немецкого союза, отмечает Libération. Эммануэль Макрон выступил резко против инициативы Германии в отношении отсрочки выхода Британии из ЕС, а Ангела Меркель не пыталась скрыть своего негодования по этому поводу, напоминает издание. Всё дело в том, что глава Франции осознал, что за словами Германии о защите европейских интересов стоят исключительно интересы Берлина, уверен автор статьи.

В ходе последнего саммита по брекситу франко-германская «пара» окончательно распалась, пишет Libération. Хотя серьёзные разногласия для стран, разделённых Рейном, не редкость, «Ангела Меркель впервые объявила о них публично и без излишних дипломатических предосторожностей». Канцлер Германии назвала «рассуждения» Макрона, отказавшегося поддержать слишком длительную отсрочку брексита, «недоступными пониманию», учитывая, что сама Меркель была готова дать Терезе Мэй ещё год на попытки получить одобрение сделки с ЕС.

При этом «рассуждения» главы французского государства выглядят довольно просто, отмечает издание: «Евросоюз, перед которым стоят и другие вызовы, не может позволить себе быть заложником британского политического класса, неспособного воплотить в жизнь решение, принятое на референдуме, им самим спровоцированном».

В конце концов, компромисс был найден, и Тереза Мэй получила отсрочку до 31 октября, однако немецкое правительство «не стало скрывать гнева», вызванного сопротивлением «обычно более покладистого партнёра». Так, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген обвинил Макрона в том, что тот «отдаёт предпочтение внутриполитическим интересам, а не интересам Европы». Общеизвестно, что у самого Берлина ни разу не возникало внутриполитической «задней мысли», иронизирует автор статьи.

Интересно, что французские СМИ подчёркивали «изоляцию» Парижа в ходе саммита, фактически называя его некомандным игроком за отказ «равняться на Берлин», в то время как на деле позицию Франции поддержали Бельгия, Люксембург, Испания, Мальта, а также Австрия и Дания.

«Уму непостижимо, что нас представляют занудами, хотя на самом деле мы те, кто мешает слабохарактерному коллективу топтаться на месте», — возмущаются в Елисейском дворце. Именно этой позиции придерживался Макрон, и выступая против начала торговых переговоров с США, инициированного также под давлением Германии, опасающейся, что Дональд Трамп введёт пошлины на ввоз немецких автомобилей.

«Похоже, Эммануэль Макрон поставил крест на франко-немецких отношениях, в которые он так долго верил», — полагает газета. Лидер Франции осознал, что и немецкие христианские демократы, и социал-демократы, прежде всего, защищают интересы Германии, маскируя их под европейские интересы, считают в Париже. Вот уже полтора года почти все проекты Макрона получают от немецких партнёров лишь грубый отказ, будь то проект бюджета еврозоны, налогообложения американских интернет-гигантов или европейской обороны.

Сегодня уже и речи не может быть о притворстве или выработке компромиссов, ослабляющих ЕС, отмечает автор статьи. «Если Берлину больше не нужна Европа, или нужна, но исключительно немецкая, он должен в этом признаться», — отмечает издание. Как бы то ни было, Франция твёрдо намерена больше не потворствовать Германии «ради союза, который только называется европейским».