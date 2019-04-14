Bild: экономические трудности превратили Германию из примерного ребёнка ЕС в проблемного

Совсем недавно Германия была для всех образцом, а теперь стала «проблемным ребёнком» Европы, пишет немецкий таблоид Bild. Причина этого — в замедлившемся экономическом росте, вопреки прогнозам, составляющем лишь 0,5% ВВП. Трудности немецкой экономики связаны с автопромом, банками, таможенными пошлинами, брекситом и недостатком инвестиций, а будущее страны уже оценивают как «хрупкое». Однако власти Германии убеждены, что это лишь временная слабость.

Германия, которая только что была для всех образцом, внезапно превратилась в проблемного ребёнка, пишет немецкий таблоид Bild.

На следующей неделе правительство в Берлине внесёт коррективы в свои экономические прогнозы на текущий год: вместо ожидаемого роста экономики в 1,8% ВВП на самом деле выходят всего 0,5%. «Мини-рост»! — поражается автор статьи Кай Вайзе. Неужели Германия разорена?

На протяжении десятка лет Германия была в Европе «примерным ребёнком» с точки зрения экономики, однако теперь мировое сообщество смотрит на страну почти как на «проблемного ребёнка», отмечает журналист издания. По его уверениям, даже мировые валютные фонды существенно снизили ожидания от немецкой экономики, в то время как американские СМИ пишут о «хрупком будущем» страны.

Как подчёркивает Bild, банки и автомобильная промышленность ослабляют немецкую экономику и плохо влияют на общий баланс. Немецкий автопром играет ключевую роль для экономического развития Германии, но в последнем полугодии 2018 года сбыт пошёл на убыль, и экономика ещё не оправилась от этого.

Другую заботу представляют собой таможенные пошлины. Пока что ожесточённые споры США с ЕС и Китаем по этому вопросу не имели прямого эффекта и значительного роста цен или трудностей в процессе экспорта не возникало. Однако торговые споры порождают неуверенность, и инвесторы воздерживаются от вложений. Этот эффект усугубляется из-за намерения США ввести таможенные пошлины на немецкие автомобили. За год Германия поставляет в США автомобили и запчасти на сумму в €27 млрд.

Ещё одна проблема для немецкой экономики — брексит. Он также способствует общей неуверенности и отпугивает инвесторов. Впрочем, сейчас правительство рассчитывает на то, что нерегулируемого брексита удастся избежать, а Великобритания использует отсрочку для того, чтобы покинуть ЕС по соглашению.

Очередной проблемный для Германии момент связан с банками, продолжает Bild. Переговоры по слиянию между Deutsche Bank и Commerzbank свидетельствуют о том, насколько слабыми стали немецкие банки. Они уже неконкурентоспособны на международном уровне, негодует автор статьи.

Кроме того, трудности немецкой экономики вызваны и недостатком инвестиций. МВФ годами критикует за это Германию. По версии института, страна недостаточно заботится о собственном экономическом будущем, и в первую очередь это касается инвестиций в образование и цифровую экономику.

Несмотря на все эти проблемы, правительство Германии и немецкий центробанк продолжают держаться спокойно и демонстрировать уверенность в себе, отмечает Bild. Они уверены, что Германия не разорена, а лишь переживает «временную слабость», как это назвал глава немецкого банка Йенс Вайдеман.

Подобным образом ситуацию оценивает и министр финансов Олаф Шольц. «У нас сейчас более медленный рост, но это всё ещё рост! Мы НЕ переживаем спад», — цитирует немецкий таблоид слова министра, по мнению которого экономическая ситуация улучшится уже в следующем году.

Основная причина для оптимизма кроется в немецком рынке труда, поясняет издание. В стране по-прежнему разыскиваются сотни тысяч работников. Это означает, что вместо сокращения рабочих мест немецкие работодатели предпочитают создавать дополнительные.

Большинство проблем, угнетающих экономический рост Германии, имеют политическую подоплёку. Поэтому остаётся надежда на решение торговых конфликтов и вопроса о брексите, после чего инвесторы снова проникнутся доверием к Германии, а её экономика восстановится в полной мере. Так, по версии главы Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана, «наиболее вероятен» сценарий, в соответствии с которым экономика после паузы снова начнёт расти, пишет Bild.