Zeit: конкуренция Boeing и Airbus обостряет торговый конфликт между ЕС и США

Незаконные субсидии, выплачиваемые американским правительством компании Boeing, могут побудить ЕС ввести новые пошлины на ряд товаров из США, пишет Die Zeit. Отмечается, что нелегальность американских субсидий была подтверждена ВТО. Американская сторона, в свою очередь, обвинила Брюссель в незаконной помощи конкуренту Boeing — компании Airbus, и анонсировала ответные меры против европейских товаров.

ЕС собирается ввести новые пошлины на американскую продукцию, сообщает Die Zeit. В минувшую пятницу, Еврокомиссия опубликовала список товаров, которые могут начать облагаться пошлинами: их общая сумма составила около €20 млрд.

По словам представителей Еврокомиссии, Брюссель намерен проконсультироваться с европейскими компаниями: окончательные пошлины могут быть снижены, составив примерно €10 млрд, что соответствует ущербу из-за незаконных американских субсидий компании Boeing, производящей самолёты.

Как пишет издание, именно жалоба ЕС на субсидии для Boeing, поданная во Всемирную торговую организацию, стала причиной нового витка напряжения в торговом конфликте: ВТО признала, что эти субсидии являются незаконными. Раннее США обвинили ЕС в незаконной помощи конкуренту Boeing — компании Airbus. Die Zeit отмечает, что соперничество между этими двумя фирмами длится уже более 15 лет.

Ещё в самом начале недели Вашингтон представил планы своих пошлин на импорт из ЕС, основываясь на том, что, согласно решению ВТО, Airbus также незаконно получал миллиардные субсидии.

Издание напоминает, что в прошлом году правительство США ввело пошлины на сталь и алюминий из ЕС. В ответ на это Брюссель ввёл свои пошлины на ряд американских продуктов, таких как виски и джинсы. Кроме того, Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами европейские автомобили.

Теперь торговый конфликт между Вашингтоном и Брюсселем может обостриться ещё сильнее, резюмирует Die Zeit: Дональд Трамп считает свою страну жертвой несправедливых торговых договоров и продвигает политику «Америка прежде всего». В свою очередь, ЕС хочет заключить с США торговый договор, предусматривающий отмену пошлин.