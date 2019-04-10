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Time: на нечестные субсидии Брюсселя в адрес Airbus США ответят пошлинами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вашингтон пригрозил ввести новые пошлины в размере $11 млрд на целый ряд европейских товаров, пишет американский журнал Time. Как пишет издание, новые сборы станут ответом на субсидии Брюсселя в адрес компании Airbus, которые в США считают несправедливыми.
Time: на нечестные субсидии Брюсселя в адрес Airbus США ответят пошлинами
Reuters

Соединённые Штаты пригрозили ввести пошлины в общем размере $11 млрд на товары из стран Европейского союза — включая сыры, вина и устриц — в ответ на предоставление Брюсселем субсидий авиастроительной компании Airbus, сообщает Time.

Как напоминает обозреватель издания, Вашингтон неоднократно критиковал политику субсидирования в связи с тем, что она, с точки зрения США, наносит вред американскому конкуренту Airbus — компании Boeing. В 2004 году американские власти подали жалобу на субсидии во Всемирную торговую организацию, которая в мае 2018 года постановила, что Евросоюз действительно предоставлял Airbus незаконные субсидии.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявлял, что субсидии в адрес Airbus наносят Boeing и американской экономике в целом ущерб в размере тех же $11 млрд, говорится в материале. В понедельник господин Лайтхайзер обнародовал список товаров, пошлины на которые в аналогичном размере могут наложить США. Среди продуктов, которым угрожают новые сборы, — самолёты Airbus, ряд сортов сыра, клементины, охотничьи ножи и настенные часы, перечисляет обозреватель Time.

«Когда ЕС приостановит эти вредные субсидии, наложенные США в ответ на них дополнительные пошлины могут быть сняты», — цитирует издание Лайтхайзера. По данным Time, американская сторона дождётся окончательного решения ВТО по объёму контрмер, которые разрешается ввести Вашингтону, а затем опубликует окончательный список европейских продуктов, в отношении которых будут введены пошлины.

«Всемирная торговая организация считает, что субсидии Европейского союза в адрес Airbus негативно повлияли на Соединённые Штаты, и те теперь введут пошлины на товары из ЕС общим объёмом 11 миллиардов долларов! — прокомментировал ситуацию в Twitter президент США Дональд Трамп. — ЕС много лет обманывал США в плане торговли. Этому скоро будет положен конец!»

Угрозы Вашингтона — лишь последнее обострение в напряжённых торговых отношениях между США и ЕС, отмечает автор материала. В июне прошлого года Вашингтон ввёл новые пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США из «ключевых стран-союзников», включая и Евросоюз; Брюссель ответил на это введением сообственных пошлин на американские товары общим объёмом $3,4 млрд, в том числе на виски, мотоциклы и джинсы. 

С июля 2018-го США и ЕС ведут переговоры с целью уладить свои торговые разногласия и, в конечном итоге, заключить соглашение о торговле, подчёркивает автор. Вместе с тем переговоры продвигаются крайне медленно, чем очень недовольны американские чиновники, говорится в статье.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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