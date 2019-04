Time: на нечестные субсидии Брюсселя в адрес Airbus США ответят пошлинами

Соединённые Штаты пригрозили ввести пошлины в общем размере $11 млрд на товары из стран Европейского союза — включая сыры, вина и устриц — в ответ на предоставление Брюсселем субсидий авиастроительной компании Airbus, сообщает Time.

Как напоминает обозреватель издания, Вашингтон неоднократно критиковал политику субсидирования в связи с тем, что она, с точки зрения США, наносит вред американскому конкуренту Airbus — компании Boeing. В 2004 году американские власти подали жалобу на субсидии во Всемирную торговую организацию, которая в мае 2018 года постановила, что Евросоюз действительно предоставлял Airbus незаконные субсидии.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявлял, что субсидии в адрес Airbus наносят Boeing и американской экономике в целом ущерб в размере тех же $11 млрд, говорится в материале. В понедельник господин Лайтхайзер обнародовал список товаров, пошлины на которые в аналогичном размере могут наложить США. Среди продуктов, которым угрожают новые сборы, — самолёты Airbus, ряд сортов сыра, клементины, охотничьи ножи и настенные часы, перечисляет обозреватель Time.

«Когда ЕС приостановит эти вредные субсидии, наложенные США в ответ на них дополнительные пошлины могут быть сняты», — цитирует издание Лайтхайзера. По данным Time, американская сторона дождётся окончательного решения ВТО по объёму контрмер, которые разрешается ввести Вашингтону, а затем опубликует окончательный список европейских продуктов, в отношении которых будут введены пошлины.

«Всемирная торговая организация считает, что субсидии Европейского союза в адрес Airbus негативно повлияли на Соединённые Штаты, и те теперь введут пошлины на товары из ЕС общим объёмом 11 миллиардов долларов! — прокомментировал ситуацию в Twitter президент США Дональд Трамп. — ЕС много лет обманывал США в плане торговли. Этому скоро будет положен конец!»

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!