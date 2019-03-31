ABC: США давят на своих партнёров, чтобы те не закупали венесуэльскую нефть

Популярное
-
Focus: диалог и «убедительное» устрашение — немецкая правящая коалиция назвала рецепт отношений с Россией Focus Online
-
Stratfor: демографические изменения создадут России немало серьёзных проблем Stratfor
-
Bloomberg: в погоне за независимостью от доллара Россию накрыла «золотая лихорадка» Bloomberg
-
ERR: Эстония переходит на посуду из бумаги и тростника из-за запрета пластика в ЕС ERR
-
CNN: «сколько понадобится» — Россия вступила в словесное противостояние с США из-за Венесуэлы CNN
-
Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут Das Erste
-
Haaretz: Дамаск предложил Вашингтону поделиться с Израилем собственной землёй Haaretz
-
Польский журналист: имперское мышление давит на отношение России к внешнему миру Gazeta Wyborcza
INFOX.SG
-
Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии
В компании Facebook сообщили о намерении совершенствовать технологии для борьбы с контентом, изображающим сцены насилия, и пропагандой ненависти в соцсети после теракта в новозеландском Крайстчерче.
-
«Страсбург» стал обладателем Кубка французской лиги, победив «Генгам» в серии пенальти
«Страсбург» завоевал Кубок французской футбольной лиги в сезоне-2018/19.
-
В работе Netflix произошёл сбой
Сбой в работе сервиса Netflix наблюдается в ряде стран мира. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
-
СМИ назвали дату следующего поединка экс-чемпиона мира по боксу Головкина
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин проведёт свой следующий поединок 8 июня 2019 года.
-
Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии
Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение на президентских выборах в Словакии и поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой.
-
Клуб НХЛ «Калгари» заключил трёхлетний контракт с российским нападающим Завгородним
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Дмитрием Завгородним.
-
Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Украинскую певицу Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в киевском аэропорту Борисполь, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию исполнительницы в Instagram Stories.
-
Британский боксёр укусил соперника во время поединка и был дисквалифицирован
Британский боксёр супертяжёлого веса Кэш Али укусил своего соотечественника, призёра летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Дэвида Прайса, во время рейтингового поединка, который проходил в Ливерпуле.
-
Армия Израиля зафиксировала запуск пяти ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа было запущено пять ракет.
-
Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии. Об этом сообщает Lidovky со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.
-
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список «неприкасаемых» украинских граждан, якобы переданный американским послом в Киеве Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
-
Месси повторил рекорд Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании по футболу
Победа над «Эспаньолом» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу стала для аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 334-й в рамках турнира в профессиональной карьере.
-
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги
Армия обороны Израиля заявила о срабатывании сирены воздушной тревоги на юге страны.
-
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс пропустит концовку регулярного чемпионата НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит заключительные шесть матчей команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
В Москве более 2 тысяч зданий погасили свет в «Час Земли»
В Москве более 2 тысяч зданий, включая Кремль и Красную площадь, погасили свет во время экологической акции «Час Земли». Об этом сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
-
«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу
В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» на выезде разгромил «Алавес» со счётом 4:0.
-
Более 30 тысяч человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов» во Франции
Около 34 тыс. человек приняли участие в акциях протеста «жёлтых жилетов» в различных французских городах в субботу, 30 марта.
-
«Милан» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Италии по футболу, уступив «Сампдории»
В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде уступил «Сампдории» со счётом 0:1.
-
«Каролина» со Свечниковым в составе обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» на своём льду одержала победу над «Филадельфия Флайерз» со счётом 5:2.
-
При взрыве в больнице в Мехико пострадали 14 человек
По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва в одной из больниц столицы Мексики — Мехико.
-
Грожан оштрафован потерей трёх мест на старте Гран-при Бахрейна за блокировку соперника
Французский гонщик команды Haas Ромен Грожан оштрафован потерей трёх позиций на старте гонки второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
-
Более 60 человек остаются в больнице после отравления в Хасавюрте
В пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что более 60 человек остаются в больнице Хасавюрта с острой кишечной инфекцией.
-
Байден опроверг обвинения в домогательствах
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опроверг обвинения бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес в домогательствах. Об этом сообщил его официальный представитель.
-
СМИ сообщили, сколько стали зарабатывать Игнатьев и Сулейманов по новым контрактам
В прессе появилась информация о заработной плате нападающих «Краснодара» Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова по новым соглашениям с клубом.
-
The Rolling Stones перенесли тур по Америке из-за болезни Джаггера
Британская рок-группа Rolling Stones объявила о переносе выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что лидеру группы Мику Джаггеру необходимо пройти лечение.
-
«Эвертон» обыграл «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ
Ливерпульский «Эвертон» одержал победу над лондонским клубом «Вест Хэм Юнайтед» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
-
Лучшим фильмом года по версии «Ники» стала картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссёра Алексея Федорченко победила в главной номинации Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника» как лучший фильм года. Об этом сообщает Интерфакс.
-
Дадонов повторил личный снайперский рекорд в НХЛ
Российский форвард клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов повторил личный снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
Клуб «Флорида Пантерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
В Москве 30 марта стало самым тёплым днем с начала года
По данным метеостанции на ВДНХ, температура в столице в субботу, 30 марта, повышалась днём до +8,4 °С, что является максимальным значением с начала 2019 года.
-
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизии
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в матче 27-го тура голландской Эредивизии.
-
В Минобороны России призвали США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
Министерство обороны России призывает командование американских войск в зоне Эт-Танф принять участие 2 апреля в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан».
-
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис. Об этом сообщает «Газета.Ru».
-
Барти выиграла турнир WTA в Майами, победив в финале Плишкову
Австралийка Эшли Барти одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
-
В России могут усовершенствовать систему госзакупок
Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о государственных закупках, которые позволят упростить конкурсную процедуру для культурных ведомств. Об этом сообщает РИА Новости.
-
Гол Кина принёс «Ювентусу» победу над «Эмполи» в матче Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
-
Саблистки Великая и Егорян выступят на первом отборочном турнире к Играм-2020
Олимпийские чемпионки в фехтовании на саблях Софья Великая и Яна Егорян выступят на Гран-при в Сеуле — первом отборочном турнире к Играм-2020.
-
Открытое возгорание на складе фабрики в Нальчике ликвидировано
Пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание на складе кондитерской фабрики в Нальчике. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
-
Дадонов обновил личный рекорд результативности в НХЛ
Российский форвард клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов обновил личный рекорд результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал.
-
В Toro Rosso заявили, что «операционная ошибка» помешала Квяту успешно выступить в квалификации
Технический директор Toro Rosso Джоди Эггинтон прокомментировал выступление россиянина Даниила Квята в квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
-
«Марсель» не сумел обыграть «Анже» в матче Лиги 1, несмотря на дубль Балотелли
«Марсель» сыграл вничью с «Анже» в матче 30-го тура французской Лиги 1.
-
В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара
Задымление под кровлей арены в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса.
-
Квят: проблема в квалификации не была связана со мной
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
-
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины. Один солдат погиб на месте, двое госпитализированы.
-
«Ростов» вырвал победу в матче РПЛ с «Уралом» благодаря голу на 93-й минуте
«Ростов» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
-
«Хаддерсфилд» досрочно вылетел из АПЛ
«Хаддерсфилд Таун» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон.
-
Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над петербургским СКА во втором матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Посол рассказал о сотрудничестве России и Ливана
Российский посол в Бейруте Александр Засыпкин рассказал RT о сотрудничестве между Россией и Ливаном.