ABC: США давят на своих партнёров, чтобы те не закупали венесуэльскую нефть

Правительство Соединённых Штатов, практически исчерпав все свои возможности по применению санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, начали оказывать давление на своих партнёров, чтобы те не закупали венесуэльскую нефть, пишет испанское издание ABC со ссылкой на данные одного из информационных агентств.

В частности, прямое давление со стороны Вашингтона испытывают нефтяные компании, нефтеперерабатывающие заводы и организации, торгующие нефтью, говорится в статье.

В начале года Министерство финансов США ввело полное эмбарго на импорт чёрного золота из Венесуэлы, который обеспечивал Каракасу до 80% денежных поступлений.

Венесуэльский «режим» пока держится на плаву благодаря продаже нефти, прежде всего, России, Индии и Евросоюзу. Согласно источникам в американском правительстве, Белый дом теперь хочет полностью прекратить продажу Каракасу разбавителей, для того чтобы помешать ему обрабатывать сырую нефть, добываемую из венесуэльских месторождений. Тем самым Вашингтон хочет добиться кардинального снижения экспорта чёрного золото из Венесуэлы.

Важным моментом является то, что США оказывают давление на своих партнёров, в том числе европейских, ведь на их торговлю с Каракасом американские санкции не оказали никакого влияния.

В среднесрочной перспективе Соединённые Штаты хотят оставить венесуэльскому режиму возможность импортировать лишь дизельное и авиационное топливо, которые не попали под действий санкций по гуманитарным соображениям.

Явно бросая вызов этим инициативам Вашингтона и американскому эмбарго, российский министр энергетики Александр Новак в пятницу заявил о намерении начать серию встреч для того, чтобы придать импульс экспорту венесуэльской нефти. Ведь после введения санкций последний, как отмечает издание, сократился с 1,5 млн баррелей до 920 тыс. баррелей в сутки.