N-TV: США вернули дипстатус представительству ЕС накануне торговых переговоров

США вернули представительству ЕС в Вашингтоне полноценный дипломатический статус, и произошло это накануне важных переговоров по таможенным пошлинам на продукцию европейского автопрома, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Ранее Вашингтон понизил статус представительства ЕС до международной организации, даже не уведомив об этом Брюссель.

В январе США без всякого официального объявления понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне, чем навлекли на себя шквал критики, напоминает немецкий телеканал N-TV. Теперь же власти США снова признали за представительством Евросоюза в американской столице его полноценный дипломатический статус — за несколько дней до важной двусторонней встречи, сообщается на сайте телеканала.

Нынешнее решение США пересматривает понижение статуса европейского представительства, которое в ЕС сочли бесцеремонным. Как заявил постоянный представитель США при Евросоюзе в Брюсселе Гордон Сондленд, ЕС является «одним из наиболее ценных партнёров Америки в обеспечении безопасности и благосостояния в мире».

Как подчёркивает N-TV, решение американской стороны было принято за два дня до важных торговых переговоров между ЕС и США. В среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём и уполномоченный США по торговле Роберт Лайтхайзер должны обсудить, как можно избежать грозящих импорту европейского автопрома таможенных пошлин со стороны США.

В январе ЕС выступил с протестом против понижения статуса его представительства в Вашингтоне и заявил о намерении провести переговоры с американским правительством по поводу восстановления дипломатического статуса представительства. Как поясняет немецкий телеканал, перед этим Госдепартамент США понизил статус представительства ЕС до международной организации и даже не проинформировал об этом Евросоюз.

При президенте Дональде Трампе отношения между Вашингтоном и Брюсселем ухудшились, отмечает N-TV. Трамп неоднократно делал пренебрежительные высказывания в адрес ЕС. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выступил в Брюсселе с критической речью, в которой задавался вопросом, не ставит ли ЕС интересы бюрократов превыше интересов собственных граждан.

Напротив, постпред США при ЕС Сондленд в письменном заявлении подчеркнул ценность ЕС для его страны. Евросоюз, по его словам, является особенно важной организацией. «Безопасность и успех Европы нераздельно связаны с безопасностью и успехом Соединённых Штатов, и важность этой связи и этого сотрудничества должна соответственно учитываться на всех уровнях», — уверяет американский представитель.