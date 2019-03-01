SZ: Брюссель призвал интернет-компании усилить борьбу с фейками — на носу выборы в Европарламент

В преддверии выборов в Европарламент европейские политики призвали интернет-компании к более активной борьбе с фейками в интернете, сообщает Süddeutsche Zeitung. Еврокомиссия предложила Facebook, Google, Twitter и другим платформам составлять ежемесячные отчёты об успехе их борьбы на информационном фронте. Правда, первые результаты такого добровольного подхода не обнадёживают, отмечает немецкое издание.
По мере того как приближаются выборы в Европарламент, в Брюсселе растут опасения перед возможными манипуляциями и вмешательствами, сообщает Süddeutsche Zeitung. В связи с этим Еврокомиссия призвала Facebook, Google, Twitter и другие интернет-компании к усилению борьбы с дезинформацией в интернете.
Европейские политики предложили им регулярно — раз в месяц — отчитываться о работе, которая делается в этом направлении. Однако те отчёты, которые прислали компании, особых надежд не внушают, отмечает издание. «Платформы не предоставили нам достаточного объёма информации», которая бы доказала, что они «своевременно и с достаточным напором» занимаются этой проблемой, отметили в Еврокомиссии.
К примеру, Facebook до сих пор не рассказал, как он собирается ограничить доступ к деньгам за рекламу для тех, кто распространяет фейки. Google объявил о том, что создаст специальные команды, которые будут отслеживать случаи злоупотребления службами компании в контексте выборов. Однако сведений о реализации объявленных мер так и не поступило. Twitter также предоставляет данные в недостаточном объёме, отметили в Брюсселе.
Открытым остаётся вопрос: как комиссия будет дальше решать эти проблемы, если и следующие отчёты не будут отличаться особой информативностью? В любом случае европейские политики не собираются заниматься этим вопросом на законодательном уровне. Только через год, то есть в конце 2019 года, комиссия собирается подвести итоги такого добровольного подхода. К тому моменту после выборов в Европарламент пройдёт уже семь месяцев, отмечает издание.
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