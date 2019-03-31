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Frankfurter Allgemeine: Европа перестала безоговорочно признавать ведущую роль США

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Трансатлантические связи слабнут и разрушаются по многим направлениям, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. США и их европейские союзники не могут прийти к согласию по поводу санкций в отношении Ирана, сотрудничества с китайской компанией Huawei и строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Америка настойчиво преследует свои интересы, расхождений с Европой становится всё больше, а ЕС всё чаще чувствует себя ущемлённым — и противится действиям Вашингтона.
Frankfurter Allgemeine: Европа перестала безоговорочно признавать ведущую роль США
Reuters

Ричард Гренелл — посол США в Германии, но до сих пор он проявлял себя весьма недипломатично, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Он резко требовал, чтобы немецкие фирмы прекратили бизнес с Ираном, грозил санкциями компаниям, желающим участвовать в проекте «Северный поток — 2», и предостерегал Германию от создания сети 5G с Китаем, а также нелестно отзывался о бюджете страны за то, что он предусматривал недостаточно высокие расходы на военную сферу.

Недипломатичными были даже не формулировки требований американской стороны, а сам факт неприкрытой критики, высказываемой публично, отмечает издание. Возмущённый Берлин в ответ затеял новую игру «Ударь Гренелла»: политики и комментаторы набросились на американского представителя и стали требовать его выдворения.

Впрочем, Гренелл в любом случае ничего не смог бы поделать с тем фактом, что число конфликтов между США и их союзниками растёт, пишет Frankfurter Allgemeine. Их количество свидетельствует о поворотном моменте, утверждает издание: «Желание старых друзей безгранично признавать ведущую роль Америки блёкнет».

По версии немецкой газеты, это проявляется даже в самых неожиданных событиях. Так, самолёты Boeing 737 Max после двух крушений первыми перестали использовать страны ЕС, Китай и многие другие государства, тогда как ответственное американское ведомство медлило ещё два дня, хотя до сих пор во многих частях света оно считалось негласным законодателем в вопросах регулирования полётов и их надёжности.

Расхождения между США и союзниками становятся всё более заметными, продолжает издание. Дипломатическое давление не помогло Вашингтону изгнать из Европы китайского оператора Huawei. Опасения американцев по поводу безопасности сети 5G понятны, однако в случае с Лондоном и Берлином США продолжают напрасно «вгрызаться в гранит», отмечается в статье.

Европейские правительства ужесточают свои меры безопасности, но требуют от американцев неоспоримых доказательств того, что Huawei сотрудничает с китайскими спецслужбами, и не спешат отказываться от технологии 5G. Европа сражается против собственного упадка: страны континента не хотят слишком сильно отставать от Китая и Америки на пути в мир сверхбыстрого интернета.

Из-за того что американцы так активно плодят в политике безопасности сценарии, основанные на их личной выгоде, европейцам проще выстраивать ответную риторику, разъясняет немецкая газета. Над немецким автопромом нависла угроза американских таможенных пошлин. В США проверяют, не угрожают ли немецкие автомобили национальной безопасности Америки. Этот процесс — фарс, и даже сам Дональд Трамп невольно это признал, заявив в одном из интервью, что импорт автомобилей не представляет реальной угрозы, сообщается в статье.

Европа уже не впервые чувствует, что Америка не считается с её интересами, продолжает Frankfurter Allgemeine. В 2003 году США предъявили ложные доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения, и с тех пор никто не хочет слепо верить данным американских спецслужб. Кроме того, их агенты в унисон уверяли, что Россия пыталась повлиять на ход американских выборов, но Дональд Трамп заявлял, что верит словам Владимира Путина о том, что Россия этого не делала. Тогда почему же Европа должна воспринимать всерьёз опасения американских спецслужб по поводу безопасности, когда в них сомневается даже американский президент?

Столкновение экономических интересов можно наблюдать и в случае с «Северным потоком — 2», отмечает издание. Госсекретарь США Майк Помпео недавно пояснил, что США должны стать ведущим экспортёром нефти и газа — в этом он видит шанс повысить энергетическую безопасность многих стран, а также минимизировать роль таких государств, как Иран, Венесуэла и Россия. «Мы экспортируем не только американскую энергию, мы экспортируем и нашу деловую систему ценностей», — заявил Помпео.

Именно в конфликте вокруг газопровода американцам удалось достичь некоторых результатов, признаёт немецкая газета. Правительство Германии согласилось внести свой вклад в диверсификацию поставок газа и должно построить терминал для приёма американского сжиженного газа в дополнение к тем, которые уже возникли в Европе за последние годы.

Европа идёт на уступки ещё и потому, что ей сложно превзойти США, поясняет издание. Политики ЕС постоянно требуют укреплять роль евро в мире и бороться против доминирования доллара как мировой валюты. Однако 80% европейского импорта энергетики совершается в долларах, хотя лишь 2% поставляются из США. Европейцы прошлым летом были раздосадованы тем, что в споре по поводу ядерного соглашения с Ираном Дональд Трамп мог использовать доллар в качестве оружия.

Поскольку большинство сделок между странами осуществляются в долларах, а Америка контролирует обращение этой валюты, Вашингтон мог выявить компании, нарушающие санкции Трампа в отношении Тегерана. Поэтому ЕС ищет способы обойти санкции и проводить сделки с Ираном без использования доллара, однако созданный с этой целью инструмент Instex пока находится на стадии разработки, и неизвестно, когда его можно будет начать эффективно использовать.

По мнению Трампа, Вашингтон уже не должен быть мировым жандармом, а союзники должны платить Америке за военную защиту, причём больше, чем это стоит на самом деле. В торговле действующий президент США действует с недоверием к другим, совместные институты, такие, как НАТО или ВТО, он ставит под сомнение, а в распространении общих ценностей он, по-видимому, не заинтересован. Трансатлантические отношения ослабли.

С точки зрения европейцев, ситуация особенно неприятная из-за Китая с его настойчивыми попытками повсюду предлагать своё участие в качестве альтернативы и с ещё более угрожающими и неприятными стремлениями к экспансии. По версии издания, ирония заключается в том, что именно уход от всего китайского мог бы стать для Европы и США источником к налаживанию более тесных связей. Но Трамп в этом, кажется, не заинтересован. Поэтому пока что отчуждение становится всё более явным, а европейским лидерам остаётся только ждать — ещё по меньшей мере шесть лет, заключает Frankfurter Allgemeine. 

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