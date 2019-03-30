Welt: Анджелина Джоли призвала США быть активнее на мировой арене

Если сотрудничество не будет приоритетом для стран, тогда «весь мир будет втянут в заклятый круг насилия и конфликтов», заявила Анджелина Джоли в своей речи в ООН, пишет Die Welt. Издание отмечает, что этими словами актриса дистанцировалась от политики Дональда Трампа, фокусирующейся на национализме и индивидуализме.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли выступила в ООН, сообщает Die Welt. Издание отмечает, что в своей речи Джоли чётко дистанцировалась от Дональда Трампа, заявив, что США должны быть активнее вовлечены в мировые события.

Актриса отметила, что является «патриоткой», но при этом «верит в Америку, являющуюся частью международного сообщества». Как напоминает Die Welt, при Трампе США менее вовлечены в работу ООН, поскольку нынешний президент США придерживается линии на национализм и индивидуализм.

По словам Джоли, если страны не сделают сотрудничество своим приоритетом, тогда «весь мир окажется втянут в заклятый круг насилия и конфликтов». Кроме того, она отметила, что более всего от конфликтов страдают женщины: «они составляют половину всех беженцев, становятся жертвами изнасилований и прочих половых преступлений».

В ООН Джоли также пообщалась с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом, сообщает издание. Глава немецкого МИД похвалил кампанию против полового насилия в зонах конфликтов (Анджелина Джоли является соосновательницей данной кампании).