Welt: Анджелина Джоли призвала США быть активнее на мировой арене

17:23
«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в 32-м туре АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Фулхэмом» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:18
Программа первого полёта Ил-112В полностью выполнена
Генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин заявил,что программа первого полёта лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В выполнена полностью.
17:09
Хохлов рассказал, почему игроки «Динамо» часто нарушали правила на футболистах «Локомотива»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о причинах большого количества нарушений со стороны его подопечных на игроках столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:05
Московские дороги после зимы помоют шампунем
Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта. Об этом сообщил РИА Новости вице-мэр по благоустройству Пётр Бирюков.
17:01
Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализация
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:55
Сёмин объяснил, почему Фарфан не играл с «Динамо»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему Джефферсон Фарфан не попал в заявку на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
16:54
В Бресте подняты на поверхность останки более 1,2 тысячи узников гетто
В центре белорусского Бреста подняты на поверхность останки более 1,2 тыс. узников гетто, которые были расстреляны фашистами во время оккупации.
16:41
Сёмин о победе над «Динамо»: ещё девять раз так бы выиграть
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своих подопечных над столичным «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:39
В Германии освободили задержанных по подозрению в подготовке теракта
Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.
16:24
На КЭФ-2019 подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) были подписаны соглашения на сумму почти 600 млрд рублей, рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак.
16:20
Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Бахрейна, Квят — десятый
Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время в третьей свободной практике второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
16:14
Голкипер тульского «Арсенал» Левашов выбыл на длительный срок из-за травмы
Голкипер тульского футбольного клуба «Арсенал» Михаил Левашов выбыл из строя на срок порядка шести недель из-за травмы.
16:11
В Госдуме оценили слова крымского депутата о конвенции Монтрё
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал призыв главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля пересмотреть конвенцию Монтрё.
16:06
Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по тяжёлой атлетике
Тренерский штаб женской сборной России по тяжёлой атлетике определился с составом национальной команды на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в грузинском Батуми.
15:54
«Локомотив» обыграл «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:52
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку российской журналистки с Украины
Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ и неправительственные правозащитные структуры отреагировать на действия украинских властей, нарушающие права журналистов и подавляющие свободу слова.
15:40
Теннисист Маррей впервые приступил к тренировкам после операции
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей впервые после операции начал тренироваться на корте.
15:34
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
15:33
В ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на нейтральный статус передано в IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.
15:28
Козак заявил об отсутствии у правительства опасений по поводу роста цен на топливо
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что у правительства нет опасений по поводу роста стоимости топлива с 1 апреля.
15:28
Третьяков победил на чемпионате России по скелетону
Александр Третьяков занял первое место на чемпионате России по скелетону в Сочи.
15:16
Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2»
Немецкий гонщик команды Prema Мик Шумахер занял восьмое место в первой гонке первого этапа «Формулы-2» Гран-при Бахрейна.
15:16
Четыре ребёнка погибли при миномётном обстреле в Афганистане
Четыре ученика погибли в результате попадания миномётного снаряда в школу в Афганистане.
15:04
Фанаты «Динамо» повторили акцию протеста против руководства клуба
Болельщики московского «Динамо» на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» устроили очередную акцию протеста против руководства футбольного клуба.
15:00
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтрё из-за НАТО в Чёрном море
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
14:48
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
14:48
Логинов признался, что выступал с травмой на ЧМ по биатлону
Биатлонист Александр Логинов после победы в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени рассказал о своей травме на первенстве мира.
14:38
Стало известно, когда легкоатлетка Ласицкене планирует начать летний сезон
Менеджер двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала, когда легкоатлетка планирует начать летний сезон.
14:36
Полиция ФРГ задержала 10 человек по подозрению в подготовке теракта
Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 10 человек по подозрению в подготовке теракта.
14:26
СМИ: Пилот разбившегося самолёта с футболистом «Кардиффа» страдал дальтонизмом
Пилот разбившегося самолёта, на котором находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, был дальтоником и не имел права управлять транспортным средством в ночное время.
14:22
Число жертв циклона «Идаи» в Мозамбике превысило 500
Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 501.
14:14
Дзюба пошутил над вратарями «Зенита» в разговоре с юным футболистом
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в разговоре с юным футболистом из Выборга Арсением Алексеевым пошутил над вратарями своей команды Андреем Лунёвым и Михаилом Кержаковым.
14:10
В Казахстане прошла церемония прощания с погибшими при крушении вертолёта военными
В Казахстане прошла церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Жалагаш.
14:01
Боксёр Мейвезер готов вернуться на ринг и может провести реванш с Пакьяо
Непобеждённый бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший готов вернуться на ринг и провести реванш с Мэнни Пакьяо и бой с Эдриеном Бронером.
13:52
Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
13:47
СМИ: «Реал» готов предложить МЮ €145 млн за Погба
Мадридский «Реал» хочет приобрести французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
13:40
Турция нанесла авиаудары по объектам РПК в Ираке
Авиация Турции нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на иракской территории. Операция получила название Pençe.
13:28
«Рубин» в большинстве упустил победу над «Енисеем» в 21-м туре РПЛ
Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:27
Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.
13:18
Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
13:15
Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ с «Динамо»
Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
13:10
Самолёт Ил-112В совершил первый испытательный полёт
Новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт и успешно приземлился. Об этом сообщили в пресс-службе «Ильюшина».
13:01
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
12:58
СК расследует гибель трёх человек при пожаре в Кемеровской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей при пожаре в посёлке Шерегеш в Кемеровской области.
12:49
В Минпромторге рассказали о переходе на электронные ПТС
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов рассказал, когда ожидается переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС).
12:48
Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам за отсутствие тактики
Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам за отсутствие командной тактики на чемпионате мира.
12:37
В Афганистане девять полицейских погибли при нападении талибов
В Афганистане девять полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»*.
12:28
Опубликованы кадры аварии в центре Петербурга
В сети опубликовано видео момента аварии в центре Санкт-Петербурга, в результате которой один человек погиб и четверо получили травмы.
12:27
СМИ: Экс-бейсболист обвиняется в насилии над ребёнком
Коллегия присяжных американского штата Техас предъявила обвинения бывшему игроку бейсбольных команд «Нью-Йорк Янкис» и «Техас Рейнджерс» Джону Веттеленду в трёх случаях сексуального насилия над ребёнком.
12:14
Спасатели ликвидировали пожар на складе в Краснодаре
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с мебелью в Краснодаре. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.