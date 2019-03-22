Focus: мир тонет в пластиковом мусоре, а США только усугубляют проблему

Центральной темой прошедшей в Найроби конференции ООН по защите окружающей среды стала борьба с распространением пластиковых отходов, пишет немецкий журнал Focus Online. Мусор из пластмассы уже заполонил весь земной шар, однако США и их сторонники препятствуют решению проблемы, предпочитая действовать в интересах собственной нефтехимической промышленности.

Несколько дней назад в Найроби собрались почти 4700 участников конференции ООН по защите окружающей среды, и это событие могло стать большим успехом для нашей планеты, пишет немецкий журнал Focus Online. Основной темой мероприятия стал пластиковый мусор, который сейчас заполонил весь земной шар, — однако результаты оказались отрезвляющими, отмечает издание, подчёркивая, что из-за США решение этой проблемы становится ещё более затруднительным.

Норвегия, Япония и Шри-Ланка предложили резолюцию, требовавшую от сообщества стран соглашения по координированному обращению с пластиковым мусором в океанах. Индия пошла ещё дальше и предложила запретить по всему миру одноразовую пластиковую продукцию.

Отпор этим инициативам дала «империя пластмасс», сообщается в статье: альянс под предводительством США, в который также входят Саудовская Аравия и Куба, заблокировал эти резолюции. Вместо этого на конференции был принят ряд договорённостей, необязательных к выполнению. Так, государства должны бороться с загрязнением окружающей среды пластиком на всех уровнях, включая экономику, науку и общественную жизнь. Целью было объявлено значительное сокращение одноразового мусора к 2030 году. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы в моря попадало меньше пластиковых отходов с кораблей.

Особенно серьёзно страдающие от пластиковых отходов Малайзия, Сенегал и Филиппины напрасно протестовали против необязательного характера принятых соглашений. Загрязнение планеты пластиковым мусором в ближайшее время будет продолжаться, констатирует автор статьи. Разочарование постигло и участвовавшие в конференции в Найроби природоохранные организации. В совместном заявлении они пожаловались, что, несмотря на присутствующее согласие большинства стран с необходимостью срочных глобальных мер для решения проблемы пластиковых отходов, меньшинство под руководством США заблокировало важные инициативы и замедлило проведение переговоров.

Специалист центра международного права окружающей среды CIEL в Женеве также подчеркнул, что большинство стран собрались на конференции ради согласования общего видения и регулирования по пластику, поэтому «крайне разочаровывает», что «США руководствуются интересами своих фрекинговых предприятий и нефтехимической промышленности, чтобы саботировать это видение».

И действительно, производители пластмасс в США сейчас переживают небывалый взлёт, основанный на доходах нефтегазовой промышленности, пишет немецкий журнал. Благодаря технологии фрекинга, то есть гидроразрыва пласта, в 2018 году США стали крупнейшим производителем нефти в мире. Дешёвые нефть и газ привели к тому, что «поток пластика» достиг новых масштабов, отмечает Focus Online. Такие концерны, как ExxonMobile Chemical и Shell Chemical, планируют производить пластик более чем в 330 новых нефтехимических установках. Инвестиции составляют порядка $65 млрд. Из-за этого количество пластиковых отходов в ближайшем десятилетии повысится на 40%. Между тем собственное производство хотят развивать также компании Ближнего Востока и Азии.

Как сообщается в статье, ежегодно во всём мире уже сейчас производится около 300 млн тонн пластмассы. С 1950 года в мире накопилось почти 9 млрд тонн, лишь 9% которых были переработаны. Остальное либо сожгли, либо отправили на свалки — или просто оставили валяться. По оценкам экспертов, к 2050 году общий объём не переработанного пластикового мусора в мире составит около 12 млрд тонн.

Проблема обостряется также в связи с отказом Китая принимать пластиковые отходы из других стран, пишет Focus Online. Решение об этом было принято в январе нынешнего года, потому что пластик смешивается с мусором другого рода, и из-за этого его становится невозможно подвергать переработке. Это создаёт проблемы и для немецкой промышленности по переработке отходов, отмечается в статье.

Между тем с каждым днём проблема пластиковых отходов требует всё более срочного разрешения, потому что мельчайшие частицы пластика распространяются по рекам, озёрам и грунтовым водам. Они наносят вред морским обитателям, но через питьевую воду могут попадать и в организм человека. Исследователи выявили 275 видов частиц, собранных на пляжах и несущих на себе более 400 разновидностей микробов, в том числе вызывающих всевозможные инфекции. Однако на прошедшей в Найроби конференции эта проблема была отложена в долгий ящик: к переговорам по этому вопросу ООН планирует вернуться только через два года.

В то же время статс-секретарь Министерства окружающей среды Германии Йохен Фласбарт использовал эту возможность и собрал свыше 300 тыс. голосов в поддержку петиции общества по охране природы. Правительство в Берлине будет и дальше поддерживать идею международного соглашения обязательного характера, и в этом году Фласбарт намерен пригласить в Германию представителей всех стран, разделяющих эту позицию. Если им в итоге удастся заключить соглашение о сокращении потока пластикового мусора хотя бы без участия США и их сторонников, это уже можно будет считать значительным шагом к решению проблемы, заключает Focus Online.