Немецкий депутат: Германия стала угрозой безопасности для всего НАТО

В 70-й юбилей НАТО настроение оказалось омрачено Германией: крупнейшая экономика Европы слишком мало тратит на оборону, пишет немецкий таблоид Bild. За это её критикуют не только США и иностранные партнёры, но даже представители бундестага. Так, депутат Свободной демократической партии назвал Германию угрозой для безопасности всего альянса, потому что Берлин не соблюдает принятых договорённостей в полной мере.

Представители 29 стран НАТО собрались в Вашингтоне на празднование 70-го юбилея альянса. Однако торжественное настроение наряду с сомнительной ролью Турции омрачала, в первую очередь, тема Германии, пишет немецкий таблоид Bild.

Ещё в среду вечером вице-президент США Майк Пенс предостерегал: «Германия должна делать больше». США не могут обеспечивать защиту Запада, если их союзники «становятся зависимыми от России», добавил Пенс, подразумевая проект газопровода «Северный поток — 2».

По словам американского представителя, это неприемлемо, когда крупнейшая экономика Европы игнорирует угрозу со стороны России и пренебрегает собственной обороной и общей обороной альянса. Ни боеготовность бундесвера, ни заявленные расходы на оборону на 2024 год не соответствуют намеченным целям правительства Германии и НАТО.

Поведение Германии в отношении НАТО критикуют не только США, утверждает Bild. Либеральная шведская газета Dagens Nyheter написала, что Дональд Трамп прав, когда критикует европейские расходы на оборону. В частности, «главным проблемным ребёнком» является Германия, крупнейшая по экономической мощи страна ЕС. Она тратит на оборону лишь 1,3% ВВП и обещает к 2024 году увеличить эту сумму до 1,5%, прибегая при этом ко «всевозможным отговоркам». Однако если Европа хочет взять на себя больше ответственности в том, что касается собственной обороны, Германия тоже должна в этом участвовать, настаивает шведское издание. Сама Швеция в НАТО не входит и в 2017 году инвестировала в оборону только 1,1% ВВП — однако к 2024 году эта сумма увеличится почти вдвое.

Даже внутри бундестага поднимается сопротивление против немецкого курса в отношении НАТО, уверяет Bild. Депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии Биджан Джир-Сарай, специализирующийся по вопросам внешней политики, в беседе с журналистами издания сказал, что надёжность партнёров по альянсу для НАТО носит обязательный характер. Это подразумевает соблюдение договорённостей, однако Германия следует им лишь в ограниченном объёме.

«Германия стала угрозой для безопасности всего альянса, — подчеркнул представитель Свободной демократической партии. — Тот, кто действует ненадёжно и вопреки договорённостям, наносит вред дееспособности всего альянса». Поэтому Германии давно пора отказаться от этого неприятного поведения и самой начать больше инвестировать в собственную оборону.

С точки зрения министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, критика Германии, очевидно, вызвана непониманием того, как в стране осуществляется финансовое планирование. «Я знаю, что наш процесс формирования бюджета иногда бывает трудно понять посторонним, — отметил Маас в среду в Вашингтоне. — Но мы ясно заявили, что собираемся инвестировать больше средств в оборону, и мы держим слово».

Однако данные по бюджетному планированию министра финансов Германии Олафа Шольца говорят о другом, настаивает немецкий таблоид. Содержащиеся в них цифры говорят о том, что в 2024 году правительство в Берлине явно не дотянет до планки 1,5% расходов на оборону — не говоря уже о 2%, которых требует Трамп. Вместо этого с 2020 года расходы составят только 1,37% ВВП, то есть даже несколько уменьшатся, поясняет издание.

Впрочем, Bild выяснил, что эти данные ещё могут измениться, а расходы на оборону — повыситься. Под давлением со стороны США Германия и другие партнёры по НАТО в конце саммита сделали новое заявление о повышении расходов на оборону. «Мы достигли существенного прогресса, но мы можем, должны и будем делать больше», — сказано в заявлении министров иностранных дел, сделанном в Вашингтоне по случаю 70-й годовщины основания НАТО, заключает Bild.