Frankfurter Allgemeine: поддержка НАТО в Европе тает на глазах

К 70-летнему юбилею НАТО поддержка альянса в Европе существенно снизилась, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Всё меньше граждан Германии, Великобритании, Франции, Дании и Норвегии одобряют членство в альянсе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологическим институтом YouGov. При этом немцы с французами отказываются умирать за Турцию, Украину и Румынию.

Спустя 70 лет после основания НАТО поддержка альянса в странах ЕС существенно снизилась, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологическим институтом YouGov. К примеру, в 2017 году 68% немцев одобряли членство в военной организации, а в 2019-м — всего 54%.

Схожим образом ситуация выглядит в Великобритании, где за тот же период времени поддержка снизилась с 73% до 59%. Во Франции — с 54% до 39%. В Дании — с 80% до 70%, а в Норвегии с 75% до 66%. В США показатели чуть снизились, но остались относительно стабильными. В 2019-м членство в альянсе одобряют 44% американцев против 47% в 2017 году.

При этом большинство граждан стран—членов НАТО поддерживают пятый пункт устава альянса о коллективной обороне. Защитить союзное государство в случае войны готовы 57% американцев, 66% британцев, 53% французов и 58% немцев.

Но в случае конкретных стран готовность прийти на выручку не так велика, продолжает издание. Особенно это касается Турции. В случае нападения России на Турцию только 14% немцев и 18% французов готовы участвовать в коллективной обороне. В Великобритании мнения разделились поровну: 31% — за, 31% — против. В США же перевешивает готовность помочь союзнику: 36% — за, 22% — против.

Также немцы с французами не готовы умирать за Украину и Румынию. 41% граждан Германии готов защищать США. При этом на выручку ФРГ в случае войны готовы прийти 54% американцев.