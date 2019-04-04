Global Times: «российская угроза» нужна США для расширения своего влияния

Хотя СССР давно перестал существовать, НАТО празднует уже свой 70-летний юбилей. Теперь США видят врага в России и Китае и для противостояния им пытаются разыграть карту «российской угрозы», пишет Global Times. Хотя европейские союзники недовольны финансовыми требованиями Вашингтона, в вопросе безопасности европейцы полностью зависят от Америки, так что в ближайшее время альянс не исчезнет, пишет автор статьи.

НАТО празднует свою 70-летнюю годовщину, но перед альянсом теперь стоит вопрос о его целесообразности, пишет Global Times. По словам автора статьи, изначальная цель НАТО состояла в том, чтобы сдерживать СССР, который, как и США, стремился к мировой гегемонии. А после главной мишенью альянса стала Россия как наследница СССР.

Хотя некоторые говорили, что теперь НАТО незачем существовать, США сохранили союз, чтобы контролировать Европу, пишет автор статьи. Действия альянса вышли за границы Европы, что показывает пример Афганистана. «НАТО подконтрольно США, и никто не ожидает, что эта сила будет обеспечивать мир во всём мире; оно порождает проблемы и повсюду создаёт смуту», — отмечает журналист.

Европейские союзники не вполне согласны с США по поводу необходимых трат на оборону, но они до сих пор зависят от Штатов в вопросе безопасности. Если НАТО вдруг исчезнет, им будет сложно создать собственные арсеналы, проводить операции, пишет автор статьи.

Так что в ближайшее время НАТО не исчезнет, предрекает автор. США намерены сдерживать Россию и Китай, а чтобы этого достичь, им нужно не только сохранить присутствие в Европе, но и найти себе сторонников среди арабских и азиатских стран. Недавно Трамп сказал, что Бразилия могла бы вступить в НАТО. И используя российскую угрозу в качестве предлога, США по-прежнему рассчитывают сохранить свои позиции в Европе, но при этом требуют, чтобы остальные члены альянса выделяли больше денег, пишет Global Times.