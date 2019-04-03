CM: в грядущем конфликте разбираться с русскими предстоит Европе — у США появился враг пострашнее

Вашингтон продолжает натравливать европейцев на Россию, поскольку в грядущем глобальном военном конфликте «разбираться с русскими» предстоит именно им, пишет Contra Magazin. Сами же США будут заняты «врагом номер один» — Китаем, ведь главную угрозу для американской империи в первую очередь представляет Пекин, а не Москва, констатирует издание.

Несмотря на то что Вашингтон раз за разом идёт на конфликт с Российской Федерацией, Ираном, Венесуэлой и Северной Кореей, «врагом номер один» Соединённых Штатов всё равно остаётся Китай, пишет Contra Magazin.

Именно Поднебесную американцы считают «главной стратегической угрозой для их глобальной гегемонии», отмечает автор статьи Марко Майер.

Вашингтон после победы Дональда Трампа, поясняет журналист Contra Magazin, действительно прилагает усилия, чтобы «тема «Россия» не затухала». Кроме того, США продолжают «натравливать европейцев на их восточного соседа», но стараются при этом играть скорее второстепенную роль.

«Военных баз США хватает, учений НАТО проводится в достаточном количестве. Активно Соединённые Штаты вмешиваются и во внутреннюю и внешнюю политику европейских стран. И тем не менее в грядущем глобальном военном конфликте — в третьей мировой войне — разбираться с русскими предстоит по мере возможности европейцам», — убеждён Майер.

Как установили стратеги в Вашингтоне, главную проблему для США будет представлять всё же Китайская Народная Республика, продолжает автор статьи.

«Китайские ядерные бомбардировщики, китайские гиперзвуковые ракеты, китайские ракеты — убийцы авианосцев, китайские кибератаки, китайское антиспутниковое оружие, китайская милитаризация Южно-Китайского моря, шпионаж китайского концерна Huawei… Список можно продолжать практически бесконечно», — подчёркивает журналист издания.

Рано или поздно, утверждает Марко Майер, люди будут жить в мире, в котором разразится новая холодная война.

«Единственное отличие от прежней будет заключаться в том, что главную угрозу для американской империи уже будет представлять не Российская Федерация, а Китайская Народная Республика», — констатирует автор статьи.