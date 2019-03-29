Глава Минфина Франции: Европа намерена быть лидером, а не подчиняться США и Китаю

Чтобы ответить на вызовы, брошенные США и Китаем в экономической сфере, Европа должна создать собственные амбициозные проекты в сфере производства и технологического развития, заявил глава Минфин Франции Бруно Ле Мэр в интервью Le Figaro. Вместо того чтобы подчиняться навязанным «партнёрами» условиям, европейцы намерены сами стать лидерами в стратегически важных отраслях, уверен министр.

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Париж стал успехом для Франции и Эммануэля Макрона, уверен французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр. Свидетельтство тому — «исторический» контракт на поставку Пекину 300 самолётов Airbus, а также «серьёзные обязательства, взятые на себя председателем Си в отношении климата».

При этом, как подчеркнул глава Минфина в эксклюзивном интервью Le Figaro, к партнёрству с Китаем ЕС должен подходить с осторожностью. Наибольшую обеспокоенность вызывает китайская инициатива под названием Новый шёлковый путь. «Вызов, брошенный Европе, ясен. Ответим ли мы на инициативу Нового шёлкового пути единством или разногласиями?» — замечает Ле Мэр, отмечая, что вопрос о европейском единстве и суверенитете в этом вопросе станет важнейшим на грядущих выборах в Европарламент. «Европа должна ответить Китаю собственным, не менее амбициозным проектом», — полагает министр.

«Это должен быть проект инвестиций в подрывные инновации, защиты наших интересов и ценностей, борьбы против глобального потепления и утверждения мультикультурализма», — отмечает Ле Мэр. Европа, по его словам, отдаёт себе отчёт в том, что США становятся всё более «трудным партнёром», а «китайский гигант» утверждается на мировой арене. «Действительно, пришло время Европе утвердиться в качестве независимой, суверенной державы, защищающей и инвестирующей в собственные технологии», — полагает министр.

Так, по утверждению Ле Мэра, Франция уже расширила область контроля над иностранными инвестициями в стратегических областях. Европа также работает над законодательством в этой области и усиливает антидемпинговые меры. «История движется быстро. Если мы не создадим сегодня европейских чемпионов в стратегических областях — таких как искусственный интеллект, автомобильные аккумуляторы, железнодорожный транспорт, кораблестроение, хранение данных, — завтра будет слишком поздно», — предупреждает член французского правительства, напоминая о словах, сказанных Си Цзиньпином в ходе встречи: «Я хотел бы напомнить Западу, что за последние 40 лет мы сделали столько же, сколько вы за три столетия».

Другой вопрос, связанный с вопросом европейского суверенитета, касается экстерриториального принципа применения американского права, признавать который Европа, по словам министра, отказывается. «Идёт ли речь о Китае или о США, мы переживаем момент исторического переворота: наш политический суверенитет зависит от технологического суверенитета. Франция отказывается подчиняться. Вместе с Европой она хочет быть лидером», — подчеркнул глава французского Минфина.