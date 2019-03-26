Time: Китай уличили во вмешательстве, пока только в информационном

Китай пытается влиять на международные СМИ для распространения пропаганды, пишет Time. Об этом свидетельствует доклад правозащитной организации «Репортёры без границ». В нём говорится, что вреди прочего китайское правительство расширяет охват китайских СМИ, размещает платную рекламу в иностранных СМИ и покупает в них пакеты акций.

Китай предпринимает активные попытки повлиять на мировые СМИ с целью распространения пропаганды и сдерживания критики в свой адрес, сообщает Time со ссылкой на доклад правозащитной организации «Репортёры без границ».

По данным организации, для этого Пекин использует целый ряд различных стратегий, в том числе «увеличивает международное вещание, проводит масштабные рекламные кампании и проникает в зарубежные СМИ для распространения своего мировоззрения».

«Вы можете видеть, что речь идёт не только о том, что китайские власти пытаются распространять собственную пропаганду... речь идёт о журналистике такой, какой мы её знаем», — заявил Седрик Альвиани, глава восточноазиатского бюро «Репортёров без границ».

Как отмечается в докладе, правительство Китая ежегодно вкладывает до $1,3 млрд в процесс расширения глобального присутствия китайских СМИ, что позволило им значительно расширить свой международный охват в последние несколько лет. Так, китайская телевизионная сеть CGTN транслирует в 140 странах, а государственная радиокомпания China Radio International вещает на 65 языках.

Кроме того, значительные средства выделяются на размещение платной рекламы в западных СМИ. В частности, Китай заплатил $250 тыс. за размещение объявлений в ведущих международных изданиях.

«В долгосрочной перспективе они должны принять решение, хотят ли они сохранить доверие к себе? Или они хотят распространять китайскую пропаганду?» — приводит Time слова Альвиани.

Китай также пытается контролировать иностранные СМИ, покупая в них пакеты акций. Это позволяет им вводить цензуру или увольнять журналистов за критику в адрес страны.

Кроме того, страна приглашаетжурналистов, особенно из развивающихся стран, к себе для прохождения обучения.

По данным Всемирного индекса свободы печати организации за 2018 год, Китай занимает 176-ое место из 180 по свободе прессы. Однако там утверждают, что в ряде случаев Китай использует ту же тактику, которая используется для подавления несогласия дома, за рубежом, «прибегая к шантажу, запугиванию и притеснениям в массовом масштабе».

При этом «Репортёры без границ» призывают журналистов документировать все случаи китайского вмешательства.

«Вполне вероятно, что то, что мы показываем в этом отчете — только верхушка айсберга. Цель доклада — заинтересовать журналистов, чтобы они обратили внимание на степень влияния Китая в своих регионах», — приводит Time слова Альвиани.