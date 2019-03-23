FP: США планируют укрепиться в Тихом океане, чтобы сдержать «китайскую угрозу»

Сухопутные войска США стремятся расширить своё присутствие и военные возможности в тихоокеанском регионе, пишет Foreign Policy. По словам издания, цель этой инициативы Пентагона — дать отпор Китаю, который продолжает модернизировать свои Вооружённые силы и «сеет страх» среди соседей.

Растущее внимание сухопутных войск США к Тихому океану может озадачить. Но с учётом того, что Пекин продолжает расширять свои Вооружённые силы, строить острова в Южно-Китайском море и «сеять страх» среди своих соседей, американская армия хочет выйти на новый уровень в регионе, увеличив огневую мощь и военное присутствие, не только для того, чтобы вселить уверенность в союзников, но «предотвратить потенциальную войну», пишет Foreign Policy.

«Китай — это приоритетный вопрос», — заявил командующий армии США на Тихом океане генерал Роберт Браун во время недавней встречи с журналистами в форте Шафтер на Гавайях.

Стремление укрепиться в тихоокеанском регионе соответствует смене стратегического курса от борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке к соперничеству с такими возможными «почти равными» соперниками, как Россия и Китай. Автором этого подхода выступил экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис, напоминает издание.

«Мы находимся в своего рода переломном моменте», — заявил в интервью FP заместитель начальника штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвил, делая отсылку к военным кампаниям в Ираке и Афганистане, которые длятся уже почти 20 лет.

«Соперничество великих держав — это не конфликт великих держав. Мы располагаемся так, чтобы иметь возможность соперничать. В действительности мы хотим соперничать с позиции силы», — добавил Макконвил.

Всевозрастающее беспокойство у американских военных вызывает не только попытки Поднебесной модернизировать свои Вооружённые силы, но и, по их мнению, «мошенническая» экономическая деятельность Пекина. С помощью программы «Один пояс — один путь» Китай развивает инфраструктуру и инвестирует в страны по всему миру, в первую очередь «на заднем дворе тихоокеанского региона». В результате некоторых из этих государств рискуют оказаться в должниках и потерять контроль над собственными ресурсами, утверждается в статье.

В 2017 году Шри-Ланка передала на 99 лет Пекину контроль над новым портом Хамбантота, потому что страна больше не могла платить Китаю по долгам. Адмирал Фил Дэвидсон, глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США, обратил внимание на этот случай во время недавних слушаний в сенате.

«Китай представляет величающую долгосрочную стратегическую угрозу свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, а также Соединённым Штатам», — подчеркнул Дэвидсон.

В рамках стремления «сдержать Китай» армия США планирует укрепить сотрудничество с региональными партнёрами, чтобы создать противовес всевозрастающему влиянию Пекина. Это подразумевает более частые ротации подразделений, насчитывающих порядка 85 тыс. военнослужащих, и проведение большего количества масштабных учений на тихоокеанском театре, поясняет FP.

По словам заместителя министра Сухопутных войск США Райана Маккарти, ещё один способ укрепить сотрудничество — продавать иностранным армиям американское военное оборудование. «Мы можем обучить их и помочь им повысить свой потенциал», — предположил чиновник.

Ещё одна часть стратегии — наращивание у сухопутных войск США собственного арсенала в тихоокеанском регионе. Для этого армии необходимы ракеты и артиллерия «экстремально дальнего действия».

Американская армия просит выделить из бюджета $1 млрд. на разработку сверхзвуковой ракеты наземного базирования. Военные надеются, что этот вид вооружения, неохваченный Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), даст им преимущество в противостоянии с китайскими войсками.

Если Вашингтон выйдет из ДРСМД, то лимит действия высокоточной ракеты американской армии может быть увеличен с нынешних 499 километров. После чего эти системы могут потенциально быть развёрнуты на любом из 25 тыс. островов, находящихся в тихоокеанском регионе, отметил на пресс-конференции Браун.

Сухопутные войска США также создают «многогранную оперативную группу», которая сможет не только участвовать в традиционных видах борьбы в воздухе, на суше и на море, но и реагировать на угрозы в киберпространстве и космосе. Кроме того, армия собирается создать бригаду по содействию силам безопасности, которая будет тренировать, консультировать и помогать союзникам в тихоокеанском регионе.

Маккарти подчеркнул, что армия США пока не располагает конкретными планами о размещении новых ракет, оперативной группы или бригады по содействию силам безопасности в Тихом океане. Но, по мнению Брауна, союзники Вашингтона в регионе «не возражают против дополнительных американского войск и вооружения».

«Их реакция оказалась намного положительнее, чем я мог мечтать», — заявил генерал, отметив, что региональные союзники в последнее время были встревожены ракетными испытаниями КНДР и «китайской агрессией».

«Существует невероятное сотрудничество и оживление, потому что у них (союзников США в регионе. — ИноТВ) точно такая же дилемма. Они сталкиваются с очень способным потенциальным противником. Для нас это огромное преимущество, потому что у Китая нет подобных отношений», — добавил Браун.

Новый план американской армии по противостоянию Китаю получит финансирование только после одобрения конгресса. Между тем многие на Капитолийском холме и в экспертном сообществе в целом серьёзно сомневаются, что Пекин представляет реальную военную угрозу для США и их союзников, обращает внимание издание.

Так, председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс полагает, что Пентагон «демонизирует» Поднебесную. Он убеждён, что Вашингтон в первую очередь должен соревноваться с Пекином в экономической и дипломатической сфере.