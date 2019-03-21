Nikkei: неприятности у Boeing открывают возможности конкурентам из России и Китая

Неприятности компании Boeing создают возможности для её конкурентов из России и Китая, пишет Nikkei Asian Review. Благодаря введённому в мире запрету на полёты Boeing 737 MAX у Пекина и Москвы появился шанс поконкурировать на рынке узкофюзеляжных самолётов.

Авиакомпании, особенно в Юго-Восточной Азии, сейчас всё чаще задумываются о том, чтобы отказаться от закупки проблемных авиалайнеров из США.

Так, один из ведущих авиаперевозчиков Garuda Indonesia может отменить заказ на покупку 49 самолётов Boeing 737 MAX. Схожие сомнения сейчас и у таких бюджетных авиаперевозчиков, как VietJet Air, Malaysia Airlines и Lion Air. Самолёт Boeing 737 MAX последнего потерпел крушение в октябре прошлого года.

Между тем ни одна из авиакомпаний пока официально не отменила своих заказов на лайнеры, которые, согласно заявлениям самой компании Boeing, стали самыми быстро продаваемыми в истории, поскольку более сотни перевозчиков уже заказали около 5 тыс. самолётов.

По сути, как отмечает издание, альтернативой для американских воздушных судов являются авиалайнеры Airbus A320. Конкуренция между двумя производителями на рынке крайне серьёзная. Пока Airbus никак не прокомментировал крушения самолётов своего конкурента, но после последней авиакатастрофы Boeing 737 MAX, произошедшей 10 марта в Эфиопии, цена акций европейской компании выросла приблизительно на 7%.

Между тем производство Airbus A320 уже идёт на полную мощность. Компания выпускает около 50 самолётов в месяц и на настоящий момент не в состоянии немедленно увеличить поставки, пишет издание со ссылкой на французские СМИ.

Всё это создаёт возможность для игроков из России и Китая. Так, после запрета на полёты Boeing 737 MAX Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) сообщила местным СМИ о своём намерении занять нишу на мировом рынке с помощью своих авиалайнеров C919.

В 2017 году самолёт успешно провёл лётные испытания. В COMAC поставили цель уже в 2021 году завершить процедуру типовой сертификации в Китае. Кроме того, вице-президент компании У Гуанхуэй заявил, что они уже подали заявку на сертификацию в Европе, ожидая через три-четыре года получить положительный ответ.

По имеющейся информации, у COMAC уже заказали 800 самолётов C919, причём среди заказчиков есть и зарубежные авиаперевозчики. Однако европейская сертификация станет «лакмусовой бумажкой», которая покажет, способен ли этот самолёт существенно расширить заказы из-за рубежа, говорится в статье.

Российский узкофюзеляжный авиалайнер МС-21 корпорации «Иркут» ещё в 2017 году прошёл первые лётные испытания. А в прошлую субботу состоялись испытания третьего опытного образца. Этот самолёт, как пишет Nikkei Asian Review, будут продавать главным образом в России и бывших советских республиках.

Как ожидается, к 2030-м годам будет продана тысяча этих авиалайнеров. Однако санкции, введённые США и Евросоюзом, ограничили поставку комплектующих от поставщиков, находящихся за пределами постсоветского пространства. Именно это, по всей видимости, привело к задержкам в разработке самолёта, отмечается в статье.