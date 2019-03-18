Washington Post раскритиковала Трампа за «политизацию» дела о катастрофе Boeing

Объявляя о приостановке полётов Boeing 737 Max8 в США, Дональд Трамп дал понять, что это решение зависело исключительно от него. Однако столкнувшись с критикой за замедленную реакцию, администрация президента постаралась сдвинуть фокус на Федеральное авиационное управление, которое обычно занимается вопросами безопасности воздушного транспорта, и до последнего уверяло в исправности самолётов. Вот такая бывает неразбериха, когда технические расследования пытаются политизировать, комментирует The Washington Post.

Даже спустя несколько дней после крушения самолёта Ethiopian Airlines Boeing 737 Max8 10 марта некоторые представители администрации президента Дональда Трампа продолжали упорно защищать эту модель, пишет The Washington Post.

Так, утром в среду 13 марта исполняющий обязанности руководителя Федерального авиационного управления США бывший военный лётчик и экс-пилот American Airlines Дэниел Элуэлл уверял комитет палаты представителей, занимающийся проблемами безопасности воздушного транспорта, что Boeing 737 Max8 угрозы не представляет. И это несмотря на то, что самолёт точно такой же модели разбился в Индонезии четыре месяца назад, напоминает газета.

В тот же день Канада объявила о своём намерении присоединиться к ряду стран, которые решили отказаться от Boeing 737 Max8. США всё ещё воздерживались. И только через несколько часов президент Дональд Трамп всё-таки заявил, что и Америка запретит опасную модель Boeing. «Не хотел рисковать», — прокомментировал лидер страны.

Как отмечает издание, сам факт того, что президент вмешался в область, которой обычно заведует Федеральное авиационное управление или Министерство транспорта, весьма необычен. Бывший министр транспорта Энтони Фокс не смог припомнить, чтобы предшественник Трампа Барак Обама хоть раз принимал участие в принятии решений относительно запрета на полёты самолётов. Трамп же, как утверждают анонимные источники из администрации и Белого дома, на публике и в частных беседах представил ситуацию так, будто судьба Boeing 737 Max8 в США зависела исключительно от слова президента.

После авиакатастрофы в Эфиопии Трампа не просто информировали о результатах проверки в отношении Boeing. Президент лично активно участвовал в телефонных переговорах с президентом корпорации Деннисом Мюленбургом, а также другими акционерами. В комментариях журналистам Трамп дал понять, что решающее слово было именно за ним. «Это было тяжёлое решение», — отметил американский лидер.

Однако когда администрацию начали критиковать за медлительность, а также за вмешательство в дела экспертов по авиации, команда Трампа предпочла переключить внимание на авиационное управление. Представители Белого дома заявили, что ведомство неоднократно пыталось заверить президента, что у Boeing 737 Max8 не фиксировалось серьёзных технических проблем и что самолёт опасности не представляет. Тогда уже управление стали обвинять в нежелании действовать и слишком пристрастном отношении к крупной корпорации.

Ведомство заявило о том, что оно изменило своё мнение спустя несколько часов после выступления Трампа в среду. Дэниел Элуэлл объяснил, что теперь управление поддерживает приостановку полётов Boeing 737 Max8, потому что в деле появились новые улики и снимки со спутников, доказывающие схожесть крушений в Индонезии и Эфиопии. Только улики эти, судя по всему, были доступны экспертам ещё с понедельника, в то время как своё окончательное решение они объявили в среду. Управление до последнего настаивало, что оснований для запрета нет.

По мнению The Washington Post, эта запутанная ситуация служит наглядной иллюстрацией ущерба, который может быть нанесён исключительно техническим сферам, когда их пытаются политизировать. Стоило Трампу связаться с расследованием причин авиакатастрофы, всё дело тут же приобрело «характерные черты президентства» действующего лидера. Обычно долгая, кропотливая, аналитическая работа, в ходе которой эксперты пытаются разобраться, из-за чего произошла трагедия, уступила под напором очередных провокационных твитов и внутриполитических интриг.