WP: после «самого безопасного года» авиации в 2018 в крушениях погибли более 500 человек

В 2017 году во время происшествий с гражданскими коммерческими самолётами не погиб ни один человек, пишет The Washington Post. На этом фоне 2018 год выглядит куда более мрачным, поскольку в этот период в авиакатастрофах пострадали более 500 человек. После крушения самолёта Ethiopian Airlines газета напомнила, какие трагедии ему предшествовали.

В воскресенье 10 марта стало известно о крушении самолёта Ethiopian Airlines, в котором погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Как отмечает The Washington Post, по сравнению с 2017 годом в прошедшем 2018 году людей, потерявших свои жизни в авиапроисшествиях, стало разительно больше.

Согласно статистическим данным, в ходе аварий гражданских коммерческих рейсов в 2017 году не было зафиксировано ни одной человеческой смерти. «Самый лучший и безопасный год» в истории коммерческих авиаперевозок даже отметил в своём Twitter президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что не зря он так много внимания уделил регуляции этого направления.

А вот уже следующий год, 2018, стал мрачным для гражданских коммерческих авиалиний. Ведь в целом по всему миру в крушениях пассажирских самолётов погибло более 500 человек. Впрочем, как подчёркивают эксперты, даже с такими показателями воздушный транспорт остаётся самым безопасным способом передвижения, а крушения со смертельным исходом во время таких перевозок — редкостью.

Но если вспоминать все трагичные авиапроисшествия 2018 года, то первым The Washington Post упоминает произошедшее в феврале крушение российского самолёта в Помосковье, в котором погибло более 70 человек. В том же месяце на юге Ирана разбились 65 пассажиров рейса иранской компании Aseman Airlines. Впоследствии некоторые стали выражать опасения, что американские санкции, действующие в отношении Тегерана и подразумевающие запрет на продажу самолётов Ирану, могут поставить по угрозу жизнь пассажиров местных авиалиний из-за устаревшей техники.

В марте 2018 года более 50 пассажиров бангладешского авиаперевозчика US-Bangla Airlines погибли в крушении в Катманду. Как установили следователи, трагедия произошла из-за «эмоционального срыва» капитана судна во время полёта. В мае вскоре после вылета из Гаваны потеряли жизни более 100 пассажиров Boeing 737, переданного мексиканской компанией Damojh в аренду кубинской национальной авиакомпании Cubana.

Другой Boeing, модели 737 MAX, разбился после вылета из Джакарты в октябре — все 189 человек, летевшие тем рейсом авиакомпании Lion Air, погибли. Как показала проверка, самолёту и взлетать не должны были разрешать, поскольку о его технических проблемах было уже известно. В марте 2019 года родственники некоторых жертв той авиакатастрофы подали в суд на Boeing. Истцы утверждают, что в крушении виновата новая система управления полётом, установленная на 737 Max. Кстати, как отмечает The Washington Post, разбившийся в воскресенье самолёт Ethiopian Airlines также был модели Boeing 737 Max 8.