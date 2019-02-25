Independent: крупнейшие авиакомпании могли шпионить за пассажирами

Некоторые из самолётов авиакомпаний American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines были оборудованы камерами, встроенными в спинки пассажирских кресел, пишет The Independent. Авиакомпании подтвердили этот факт, но заверили, что камеры всегда оставались выключенными. Тем не менее, пассажиры всё равно обеспокоены тем, что за ними могли следить.
Три крупнейшие мировые авиакомпании (American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines) признали, что некоторые их самолёты были оборудованы камерами, вмонтированными в спинки сидений, сообщает The Independent.
Издание пишет, что камеры являются частью новых развлекательных систем: по словам представителя American Airlines, такие системы оснащаются камерами для дополнительных опций (например, возможность видеоконференций между пассажирами). При этом, представители всех трёх компаний утверждают, что никогда не включали камеры и не планируют их использование в будущем.
The Independent сообщает, что на прошлой неделе один из пассажиров Singapore Airlines Виталий Камлюк опубликовал у себя в Twitter фото камеры в спинке сиденья, чем спровоцировал беспокойство у других пассажиров самолётов по поводу вмешательства в их частную жизнь. Камлюк предположил, что сейчас камеры не активны, однако, потенциально, их легко можно использовать для слежки за пассажирами.
Как отмечает издание, раннее, пресс-секретарь United Airlines заявляла, что в развлекательных системах самолётов авиакомпании нет камер — однако, затем, извинилась и признала, что некоторые системы все же содержали встроенные камеры. При этом, все авиакомпании подчеркнули, что камеры были встроены не ими, а производителями развлекательных систем — фирмами Panasonic и Thales: представители обеих технологических компаний пока никак не прокомментировали случившееся, сообщает The Independent.
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