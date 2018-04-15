CNBC: American Airlines изменила маршруты рейсов через Россию из-за роста напряжённости с США

Авиакомпания American Airlines внесла изменения в маршруты рейсов, которые обычно проходят над территорией России, в связи с нарастающей геополитической напряжённостью вокруг ситуации в Сирии, передаёт CNBC. По информации на сайте телеканала, подобные меры коснутся трёх рейсов, направляющихся из США в Китай.
Американская авиакомпания American Airlines изменила маршруты трёх рейсов, которые обычно проходят над территорией России, в связи с «нарастающей геополитической напряжённостью», передаёт CNBC.
«Команда American Airlines регулярно следит за глобальными геополитическими вопросами, и вносит изменения в маршруты полётов в случае необходимости», — цитирует издание отрывок заявления авиакомпании.
По информации на сайте телеканала, подобные меры коснутся трёх рейсов, направляющихся из США в Китай. Отмечается, что это может вызвать задержки. Прежде всего, они связаны с ограниченным временем, которое самолёт может провести без дозаправки, а также с количеством часов работы персонала авиаперевозчика.
При этом в авиакомпании отмечают, что сотрудничают с «правительством США, для того чтобы разрешать любые вопросы».
Сообщается, что хотя подобные меры не являются долгосрочным решением, в American Airlines делают «всё возможное, для того чтобы свести к минимуму ущерб» для клиентов и сотрудников компании.
Ранее сообщалось о том, что соглашение России и США по взаимному использованию воздушных пространств друг друга истекает на следующей неделе. Это происходит на фоне нарастающей напряжённости в отношениях Вашингтона с Москвой, где осудили ракетные удары союзников по Сирии, отмечает CNBC.
Заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата.
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко и Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, не будут принимать участие в соревнованиях до старта чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2018 года в Берлине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео отметил неприемлемость действий американских властей в отношении россиянки Марии Бутиной, которая была задержана в Соединённых Штатах.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между двумя странами с целью их нормализации.
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применялась на чемпионате мира по футболу 2018 года, и систему видеофиксации, которая используется в теннисе.
Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ), Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в беседе с RT заявление Украины о ведении переговоров с Западом по санкциям против черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря, отметил, что подобные инициативы Киева носят «абсолютно неразумный характер».
В Кении в результате разбойного нападения погиб 45-летний россиянин, находившийся в этой стране с частным визитом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Кении Олега Кипаренко.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк и защитник «Барселоны» Алейш Видаль могут перейти в клуб.
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который в настоящий момент возглавляет сборную Италии, высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
В Житомирской области Украины полицейские задержали владельца маршрутного такси, ставшего участником ДТП, в результате которого погибли десять человек, в том числе две гражданки России. Об этом сообщается на сайте местной полиции.