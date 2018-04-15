CNBC: American Airlines изменила маршруты рейсов через Россию из-за роста напряжённости с США

19:04 Газзаев прокомментировал решение братьев Березуцких заверить профессиональную карьеру Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение защитников Алексея и Василия Березуцких завершить профессиональную карьеру.

18:52 В МИД Украины заявили о наличии у России права осматривать украинские суда в Азовском море Заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата.

18:49 Игнатьев: Березуцкие представляют собой большой этап российского футбола Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить спортивную карьеру.

18:44 В Москве 22 июля ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр России сообщает о «жёлтом» уровне погодной опасности в Московском регионе 22 июля.

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18:30 Легкоатлеты Лысенко и Сидорова не будут выступать на турнирах до ЧЕ в Берлине Российский прыгун в высоту Данил Лысенко и Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, не будут принимать участие в соревнованиях до старта чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2018 года в Берлине.

18:20 ЦСКА официально объявил, что братья Березуцкие завершили спортивную карьеру Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала обращение защитников Алексея и Василия Березуцких в связи с их решением завершить спортивную карьеру.

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18:08 Неймар ответил на критику за частые симуляции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику в свой адрес за частые симуляции на чемпионате мира по футболу 2018 года.

18:08 В США убили врача Джорджа Буша — старшего В Техасе (США) в результате стрельбы погиб кардиолог бывшего президента страны Джорджа Буша — старшего Марк Хауснехт. Об этом сообщает полиция Хьюстона.

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17:29 Макарова сравнила VAR и систему видеофиксации в теннисе Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применялась на чемпионате мира по футболу 2018 года, и систему видеофиксации, которая используется в теннисе.

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