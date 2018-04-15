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CNBC: American Airlines изменила маршруты рейсов через Россию из-за роста напряжённости с США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Авиакомпания American Airlines внесла изменения в маршруты рейсов, которые обычно проходят над территорией России, в связи с нарастающей геополитической напряжённостью вокруг ситуации в Сирии, передаёт CNBC. По информации на сайте телеканала, подобные меры коснутся трёх рейсов, направляющихся из США в Китай.
CNBC: American Airlines изменила маршруты рейсов через Россию из-за роста напряжённости с США
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Американская авиакомпания American Airlines изменила маршруты трёх рейсов, которые обычно проходят над территорией России, в связи с «нарастающей геополитической напряжённостью», передаёт CNBC.

«Команда American Airlines регулярно следит за глобальными геополитическими вопросами, и вносит изменения в маршруты полётов в случае необходимости», — цитирует издание отрывок заявления авиакомпании.

По информации на сайте телеканала, подобные меры коснутся трёх рейсов, направляющихся из США в Китай. Отмечается, что это может вызвать задержки. Прежде всего, они связаны с ограниченным временем, которое самолёт может провести без дозаправки, а также с количеством часов работы персонала авиаперевозчика.

При этом в авиакомпании отмечают, что сотрудничают с «правительством США, для того чтобы разрешать любые вопросы».

Сообщается, что хотя подобные меры не являются долгосрочным решением, в American Airlines делают «всё возможное, для того чтобы свести к минимуму ущерб» для клиентов и сотрудников компании.

Ранее сообщалось о том, что соглашение России и США по взаимному использованию воздушных пространств друг друга истекает на следующей неделе. Это происходит на фоне нарастающей напряжённости в отношениях Вашингтона с Москвой, где осудили ракетные удары союзников по Сирии, отмечает CNBC.

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CNBC США Северная Америка
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