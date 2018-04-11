NBC: российские военные глушат сигналы американских беспилотников в Сирии

Российские военные глушат американские военные беспилотники с помощью высокотехнологичных средств электронной борьбы, способных дезориентировать или даже стать причиной крушения дрона, сообщает NBC. По словам экспертов, подобные атаки серьёзно затрудняют работу американских беспилотных самолётов-разведчиков в Сирии.

Российские военные глушат американские военные беспилотники, совершающие полёты над Сирией, сообщает NBC News. По словам представителей США, Россия начала создавать помехи в работе системы GPS небольших беспилотных аппаратов несколько недель назад, после серии сообщений о химических атаках в удерживаемой повстанцами Восточной Гуте. Причиной, по мнению американских источников, стала обеспокоенность российских военных возможными ответными действиями США.

По словам директора лаборатории радионавигации Техасского университета Тодда Хамфриса, блокировать или изменить сигнал, идущий от GPS-спутника к беспилотнику, нетрудно, однако последствия для самих летательных аппаратов могут быть серьёзными: такое глушение сигнала может привести к нарушению работы или даже крушению дрона. В случае если аппарат будет посылать ошибочные сообщения о своём местонахождении или будет потерян, это, по меньшей мере, может стать причиной серьёзной путаницы для его оператора, отмечает эксперт.

Как сообщается, впервые российские средства радиоэлектронной борьбы были замечены американскими военными аналитиками четыре года назад на востоке Украины. Эти средства глушения «серьёзно повлияли» на работу американских беспилотных самолётов-разведчиков, прервав полёты на несколько дней и помешав сбору разведданных с воздуха.

По соображениям безопасности, Министерство обороны США не уточняет, приводит ли глушение к крушению беспилотников, однако заверяет, что «американские военные предпринимают достаточно ответных мер и защитных действий для обеспечения безопасности пилотируемых и беспилотных самолётов». При этом один из представителей американского командования подтвердил, что тактика российских военных оказывает влияние на ход американских операций в Сирии.

По словам представителей США, разработанное российской армией оборудование в высшей степени современно и доказало свою эффективность даже против зашифрованных сигналов и приёмников, защищённых от умышленных радиопомех.

Как отмечается в статье, до сегодняшнего дня атакам подвергались небольшие беспилотные самолёты-разведчики, а не ударные беспилотники большей массы, такие как Predator или Reaper, которые могут быть вооружены.

По мнению Хамфриса, несмотря на то что подобные атаки на дроны происходят в киберпространстве, их результаты не стоит недооценивать. «Они кажутся не такими опасными, как кинетические пули, но эффект порой может быть не менее пагубным. Это всё равно что стрелять по ним радиоволнами вместо пуль», — предупреждает эксперт.