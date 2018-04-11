NBC: российские военные глушат сигналы американских беспилотников в Сирии
Российские военные глушат американские военные беспилотники, совершающие полёты над Сирией, сообщает NBC News. По словам представителей США, Россия начала создавать помехи в работе системы GPS небольших беспилотных аппаратов несколько недель назад, после серии сообщений о химических атаках в удерживаемой повстанцами Восточной Гуте. Причиной, по мнению американских источников, стала обеспокоенность российских военных возможными ответными действиями США.
По словам директора лаборатории радионавигации Техасского университета Тодда Хамфриса, блокировать или изменить сигнал, идущий от GPS-спутника к беспилотнику, нетрудно, однако последствия для самих летательных аппаратов могут быть серьёзными: такое глушение сигнала может привести к нарушению работы или даже крушению дрона. В случае если аппарат будет посылать ошибочные сообщения о своём местонахождении или будет потерян, это, по меньшей мере, может стать причиной серьёзной путаницы для его оператора, отмечает эксперт.
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