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Daily Mirror: от шпионских дронов Кремль защитят соколы и ястребы

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Соколы и ястребы из кремлёвской орнитологической службы проходят специальную подготовку, чтобы научиться сбивать дроны, сообщает Daily Mirror. Как утверждает британский таблоид, российские власти опасаются, что кто-то может воспользоваться беспилотниками в шпионских целях, поэтому учат птиц перехватывать устройства.
Daily Mirror: от шпионских дронов Кремль защитят соколы и ястребы
Flickr

Официальную резиденцию Владимира Путина в Москве охраняют соколообразные, пишет Daily Mirror.

Уже на протяжении 45 лет территорию Кремля от ворон защищают ястребы и соколы. Но теперь птицы из кремлёвской орнитологической службы проходят специальную подготовку, чтобы научиться сбивать дроны, которые, как опасаются власти, иностранные силы могут использовать в шпионских целях, утверждает британский таблоид.

Говорят, что с подобными задачами соколы справляются лучше, чем ястребы. По словам источника в силовых структурах Москвы, ястребы слишком мало весят, чтобы перехватывать даже небольшие беспилотники. Поэтому их более крупные собратья, соколы, справятся с такой задачей лучше.  

Программу подготовки птиц пробовали адаптировать в голландской полиции, но два года назад были вынуждены отказаться от неё из-за слишком большой стоимости. Также на перехват дронов тренируют птиц и французские полицейские — в целях предотвращения терактов. 

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источник
Daily Mirror Великобритания Европа
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