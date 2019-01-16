Times: Большой брат следит за тобой — Великобритания тратит всё больше средств на камеры наблюдения

Британские органы местной власти из года в год увеличивают затраты на камеры слежения, сообщает The Times. Таким образом, королевство уже стало одним из мировых лидеров по уровню слежки за своими гражданами. Ряд критиков отмечает, что эти чрезмерные затраты во многом бесполезны или даже вредны, потому что камеры не являются эффективным средством для борьбы с преступностью, зато ограничивают личную свободу людей: кроме того, на фоне растущих трат на камеры ,резко снижаются траты на прочие городские нужды.

Британские городские власти тратят миллионы фунтов на слежку за собственными гражданами, при том, что практически во всех прочих сферах финансирование сокращается, пишет The Times.

По данным издания, за последние десять лет британские городские администрации потратили почти миллиард фунтов на системы видеонаблюдения. За тот же период, затраты на уборку улиц сократились на 12%, а на продовольственную безопасность — на 16%. Траты на торговые стандарты и на библиотеки снизились на 32% и 35% соответственно.

По словам одного из представителей британской некоммерческой организации Big Brother Watch, результаты исследований показывают, что камеры наблюдения неэффективны в вопросах предотвращения и расследования преступлений — при этом, они ограничивают личную свободу людей: Великобритания уже является одним из мировых лидеров по слежке за гражданами, с 6 миллионами камер наблюдения, установленными на территории страны.

Кроме того, представитель организации отметил, что камеры не заменят полицию, а также подытожил, что израсходованные на них средства окажутся «ужасной растратой денег». В этой связи, The Times приводит слова Джона О’Коннела из Союза налогоплательщиков: «Налогоплательщики хотят точно знать, насколько эффективны скрытые камеры в вопросах предотвращения и расследования преступлений».

Помимо прочего, британские местные власти нанимают дополнительных сотрудников для обслуживания камер, ввиду использования их для фиксирования незначительных нарушений ПДД, сообщает издание. Затраты городских властей на персонал для камер составляют £31 млн, что на 20% больше, чем в 2010 году. В то же время, расходы на зарплаты дворникам сократились на £60 млн, а на зарплаты сотрудникам служб торговых стандартов — на £38 млн.

The Times отмечает, что рост затрат на средства наблюдения сопровождается нарастающим беспокойством о эффективности камер. По словам Саймона Блэкберна из Ассоциации местного самоуправления, эти траты оправданы: «Камеры играют важную роль в защите общества, они предотвращают преступления и асоциальное поведение. Камеры помогают ловить преступников, повышают раскрываемость преступлений, а также являются важным инструментом для отслеживания лиц, подозреваемых в терроризме».

Блэкберн также отметил, что камеры облегчают нагрузку на бюджет, потому что преступник, чьи деяния были запечатлены на камеру, скорее всего, признает вину — что сэкономит средства на судебное разбирательство.

Тем не менее, организация Big Brother Watch настаивает на том, чтобы местные власти предоставили конкретную статистку по преступлениям, предотвращённым или расследованным с помощью камер.