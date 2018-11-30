Times: экономия средств вынуждает полицию Лондона закрывать глаза на «несерьёзные» преступления

Силы правопорядка в британской столице не расследуют почти 30% дел, которые они считают незаслуживающими внимания, пишет The Times. По словам издания, причины нового подхода — недостаток финансирования лондонских полицейских и стремление властей уделить внимание более тяжким преступлениям, включая изнасилования и убийства.

Крупнейшее подразделение британской полиции игнорирует треть сообщений о правонарушениях. В таких случаях силы правопорядка в Лондоне ограничиваются лишь одной телефонной беседой с жертвой, пишет The Times.

Издание отмечает, что в прошлом году лондонская полиция без лишнего шума приняла новую оценочную политику. В результате ограбления, незначительные нападения, кражи и хулиганство оказались в списке преступлений, которые можно не расследовать.

Ранее лондонская полиция отправляла сотрудника на любое место преступления сразу после поступления сигнала. Но теперь служба оценивает 37% обращений во время телефонного разговора с потерпевшими.

Сообщения о преступлениях поступают в подразделение телефонного и цифрового расследования (TDIU). Его сотрудники информируют большинство пострадавших, что их дела не будут рассмотрены, если они не соответствуют определённым критериям. Например, если на месте преступления отсутствуют камеры наблюдения или улики.

Если жертва или свидетель не может установить личность подозреваемого, то преступление считается нераскрываемым и, следовательно, не будет расследоваться. В качестве оправдания такого положения дел полицейские чиновники называют сокращение бюджета и необходимость сосредоточиться на растущем числе изнасилований и случаев физических расправ, утверждается в статье.

По данным The Times, количество обращений, отвергнутых лондонскими правоохранителями, составляет 29,6%. Но реальное число дел, которыми не занимались полицейские, весьма вероятно, ещё выше.

Кроме того, в прошлом году 1,26 млн. звонков по обычном номеру лондонской полиции 101 остались без ответа. Людям приходилось ждать в среднем по 15 минут, чтобы дозвониться до экстренной службы, подчёркивает издание.

Практика отказа от расследования так называемых «наиболее часто совершаемых преступлений» распространена и в других частях Великобритании. Причиной тому недостаток финансирования. Впервые за 15 лет число сотрудников лондонской полиции сократилось до 30 тыс. человек. Комиссар Крессида Дик считает, что нехватка ресурсов — главный фактор, из-за которого значительно возросло число убийств.