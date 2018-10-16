NY Daily News: впервые за 25 лет на выходных в Нью-Йорке ни в кого не стреляли

Впервые за последние четвертьвека полиция Нью-Йорка не зафиксировала ни одного случая с применением огнестрельного оружия на выходных, сообщает New York Daily News. Последний выстрел жители города могли услышать в четверг 11 октября, а затем вплоть до раннего утра понедельника никто ни в кого не стрелял.
За прошедшие выходные 13-14 октября в Нью-Йорке ни в кого не стреляли. По данным полиции, такие показатели фиксируются впервые за последние четверть века, сообщает New York Daily News.
В четверг 11 октября в 11:37 злоумышленник выстрелил в мужчину из окна проезжающего автомобиля и скрылся с места преступления, и затем стрельба в городе затихла до раннего утра понедельника. «Тишину» нарушил выстрел, ранивший в ногу 27-летнего мужчину — пока по делу никого не арестовали.
«Не могу даже вспомнить, когда в последний раз у нас были выходные без единого выстрела в городе», — комментирует глава Нью-йоркского полицейского департамента Теренс Монахан.
Как показывают полицейские отчёты, последний раз в Нью-Йорке никто ни в кого не стрелял с пятницы по воскресенье ещё в 1993 году. В этом году случаи насилия с применением огнестрельного оружия сократились — даже несмотря на то, что по сравнению с 2017 годом зафиксировано на 8% больше убийств.
Монахан объяснил, что каждую пятницу в отделе проводится специальная планёрка, на которой решаются вопросы по распределению ресурсов на выходные. Нередко, чтобы предотвратить насилие, в особенности в случаях потенциальных разборок между преступными группировкам, полицейские специально отряжают больше людей на определённые направления.
«Один инцидент со стрельбой может превратиться в пять, если мы это не пресечём. Мы провели большую работу по предотвращению ответных обстрелов», — комментирует Монахан. Отчасти именно эта полицейская практика помогла нью-йоркцам провести выходные без стрельбы, отмечает издание.
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