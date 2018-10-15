Euronews: национальной безопасности США угрожает новый враг — лишний вес

Лишний вес уже всерьёз угрожает не только имиджу многих американцев, но и национальной безопасности, передаёт Euronews. Согласно недавнему исследованию, более 70% американцев призывного возраста не годятся для службы в армии по состоянию здоровья — причём почти каждого третьего добровольца, готового служить, отсеивают именно из-за лишних килограммов. А в будущем эти негативные тенденции в США лишь усилятся, предупреждают авторы исследования.

Лишний вес — угроза не только для имиджа, но и национальной безопасности Соединённых Штатов. Таковы выводы доклада неправительственной комиссии, которая объединяет отставных офицеров, священников и спортсменов.

По их данным, почти каждого третьего добровольца, готового служить, отсеивают именно из-за килограммов. А в целом более 70% американцев призывного возраста не годятся в армию по состоянию здоровья. Антирекордсмен — город Вашингтон: медики отсеяли бы 78% столичных молодых людей. А больше всего годных — на Гавайях, целых 38%.

Докладчики констатируют, что в целом молодые люди и девушки всё меньше интересуются военной службой и всё меньше готовы записываться в ряды армии, вне зависимости от веса. В будущем негативные тенденции лишь усилятся, уверены авторы доклада. По их мнению, способ укрепить национальную безопасность — здоровый образ жизни: правильно питаться и заниматься спортом необходимо с самого детства, чтобы в будущем пойти в армию.

Дата выхода в эфир 14 октября 2018 года.