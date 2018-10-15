Euronews: национальной безопасности США угрожает новый враг — лишний вес

Лишний вес — угроза не только для имиджа, но и национальной безопасности Соединённых Штатов. Таковы выводы доклада неправительственной комиссии, которая объединяет отставных офицеров, священников и спортсменов.
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Сборная Испании по футболу впервые в своей истории, играя на своём поле, пропустила три мяча в официальном матче.
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Четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения в результате нападения анархистов на полицейский участок в Афинах.
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Отец Нурмагомедова высказался о финансовых проблемах «Анжи»
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался относительно тяжёлого финансового положения махачкалинского футбольного клуба «Анжи».
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СМИ: Генпрокуратура Турции нашла свидетельствующие о смерти Хашукджи доказательства
Сотрудники Генеральной прокуратуры Турции нашли доказательства, которые, как уточняется, могут свидетельствовать о том, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит.
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«Анжи» заявил о планах чествовать Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА
Футбольный клуб «Анжи» намерен чествовать бойца Хабиба Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА в Махачкале.
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Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне
Верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.
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Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Исландии в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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Дубль Стерлинга помог сборной Англии победить Испанию в матче Лиги наций
Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Испании в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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В Госдуму внесён проект об усилении контроля в сфере гособоронзаказа
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения исполнения государственных контрактов в сфере гособоронзаказа. Текст соответствующего документа опубликован на сайте кабмина.
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Футболист «Ливерпуля» Мане получил травму в расположении сборной Сенегала
Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала Садио Мане получил травму руки, находясь в расположении национальной команды.
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Депутат Рады угрожает британскому журналисту расправой за срыв флагов с могилы Бандеры
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому журналисту Грэму Филлипсу за срыв флагов с могилы лидера экстремистской Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене.
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Цзю о возможном бое Нурмагомедова и Мейвезера: шоу должно продолжаться
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о возможном бое чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
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В Крыму обезвредили четыре бомбы времён Великой Отечественной войны
В Ленинском районе Крыма обезвредили три фугасные авиационные бомбы и одну противотанковую бомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
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Австралия рассматривает возможность переноса посольства в Израиле
Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства. Об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху по итогам его разговора с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном.
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В Карелии усилили контроль за пассажирскими автобусами из-за роста числа ДТП
В Карелии решили на систематической основе проверять пассажирский транспорт, занимающийся междугородними и межрегиональными перевозками, сообщают «Невские новости» со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.
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Астронавт Келли заявил, что система эвакуации «Союза МС-10» прекрасно сработала
Астронавт NASA Скотт Келли в беседе с РИА Новости оценил систему эвакуации корабля «Союз МС-10».
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Сальников даст старт чемпионату ДФО по плаванию
Президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников даст старт чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа по плаванию 16 октября в Хабаровске.
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В УПЦ КП назвали отказ РПЦ от общения с Константинополем «самоизоляцией»
Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря на своей странице в Facebook прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Адвокат уверен, что Мамаева не поселят в камеру к алкоголикам и наркоманам
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что его подзащитного по истечении срока карантина в СИЗО могут поселить в камеру к алкоголикам, наркоманам и бомжам.
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Эксперт оценил решение Яроша вывести два нацбатальона с передовой в Донбассе
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша отвести два батальона так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.
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В Калининградской области прививку от гриппа сделали более 342 тысяч человек
В Калининградской области прививку от гриппа, по данным на 12 октября, сделали более 342 тыс. человек, или 34,4% от общего числа населения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
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Кросби и Маккиннон сыграли в хоккей с командой из Кении
Единственная кенийская хоккейная команда «Айс Лайонс» посетила Канаду для проведения выставочного матча.
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Онищенко вновь выступил против продажи пива в пластиковой таре
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru вновь выступил против продажи пива в пластиковой таре.
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Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл с новостью об ожидании ребёнка
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл, которые ранее объявили, что ожидают ребёнка.
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Эксперт прокомментировал поручение Путина подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом
Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поручение президента России Владимира Путина подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Египтом.
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В АвтоВАЗе назвали цены на Lada Xray Cross
В автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» назвали цены на новый вседорожный хетчбэк Lada Xray Cross.
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Стал известен следующий соперник российского боксёра Лебедева
Следующим соперником бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе россиянина Дениса Лебедева станет американец Майк Уилсон.
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Эксперт прокомментировал решение Яроша отозвать два нацбатальона с передовой в Донбассе
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал решение лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша отвести два батальона так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.
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Фестиваль «Международные дни джаза» пройдёт 18—20 октября в Архангельске
Фестиваль «Международные дни джаза» будет проходить с 18 по 20 октября в Архангельске, сообщают «Невские новости».
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Минобороны России: проамериканские силы имитируют борьбу с ИГ на юге Дейр эз-Зора
Проамериканские силы продолжают имитировать борьбу с группировкой «Исламское государство»* на юге сирийской провинции Дейр эз-Зор, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
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Дешам о словах Косельни: понимаю его невероятное разочарование
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение Лорана Косельни завершить выступления за национальную команду.
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Синод РПЦ объяснил изменение позиции Константинополя по статусу церкви на Украине
Священный синод Русской православной церкви объяснил изменение позиции Константинопольского патриархата по статусу церкви на Украине.
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Шайба Якупова в овертайме принесла СКА победу над «Спартаком» в матче КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Азиатских бескоготных выдр привезли в Новосибирский зоопарк из Чехии
Двух азиатских бескоготных выдр доставили в Новосибирский зоопарк из Чехии, сообщает портал ВашГород.ру.
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В Ростовской области завели дело по факту убийства подростка
В Ростовской области завели уголовное дело по факту убийства подростка, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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На арсенале под Черниговом значительно снизилась интенсивность взрывов
Интенсивность отдельных взрывов на арсенале в Черниговской области сократилась в 20 раз по сравнению с прошлыми сутками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
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Адвокат сообщил, что Тарасов просил суд уменьшить размер алиментов и произвести перерасчёт долга
Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал информацию о том, что суд не стал рассматривать иск игрока об уменьшении размера алиментов и перерасчёте долга.
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В посольстве Эквадора в Британии озвучили правила поведения для Ассанжа
В посольстве Эквадора в Великобритании составили для Джулиана Ассанжа специальный регламент поведения.
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Эксперт прокомментировал разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинополем
Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал в разговоре с RT решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Ярош отозвал два нацбатальона с передовой в Донбассе
Лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош прокомментировал отвод двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.
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Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не согласен проводить бой с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасе.
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На месте захвата заложницы в Кёльне найдены документы на имя сирийца
На месте захвата заложницы на вокзале в Кёльне обнаружены документы, принадлежащие 55-летнему гражданину Сирии.
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Адвокат Мамаева прокомментировал сообщения СМИ о содержащейся в апелляции ошибке
Адвокат арестованного полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал сообщения СМИ об ошибке, содержащейся в поданной в суд апелляционной жалобе, относительно суммы штрафа, которую клуб может взыскать со спортсмена в связи с пропуском тренировок.
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Мартинес: Анри было трудно отказать клубу, в котором он начинал свою карьеру
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал назначение своего бывшего ассистента Тьерри Анри на пост наставника «Монако».
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Туск напомнил о важности кибербезопасности ЕС
На саммите Европейского союза 18 октября планируется поднять вопрос улучшения кибербезопасности, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
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Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако»
«Монако» провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера Тьерри Анри.
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Эксперт прокомментировал решение РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинополем
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал в разговоре с RT заявление главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о том, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Приговор россиянину Мартышеву перенесли в США на 19 апреля
Дата вынесения приговора россиянину Юрию Мартышеву, обвиняемому в Соединённых Штатах в кибермошенничестве, перенесена с 19 октября 2018 года на 19 апреля 2019 года.
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Туск призвал ЕС готовиться к сценарию брексита без соглашения
Сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без достижения соглашения в настоящее время более вероятен, чем когда-либо, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
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В Кёльне не исключили версии теракта в деле о захвате заложника
Полиция Кёльна не исключает террористического следа в захвате заложницы на центральном вокзале города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.