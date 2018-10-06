Daily Mirror: Бэнкси шокировал аукцион «самоуничтожением» своей картины

Картина «Девочка с воздушным шаром» британского художника Бэнкси, выставленная на нью-йоркском аукционе, была разрезана на кусочки встроенным в раму шредером сразу после её продажи, пишет Daily Mirror. По словам издания, это не первый случай, когда известный представитель стрит-арта бросает вызов истеблишменту и пытается шокировать публику.

Выставленная на аукционе работа британского художника Бэнкси была разрезана на кусочки сразу после её покупки за более чем £1 млн, пишет Daily Mirror.

Всемирно известная картина «Девочка с воздушным шаром», символизирующая утрату надежды, выставлялась на торгах в нью-йоркском «Сотбис». И как только стук молотка возвестил о принятии финальной ставки, к всеобщему удивлению встроенный в раму шредер начал уничтожать изображение.

На полпути механизм прекратил резать картину, заставив её покупателя задуматься, стоит ли она чего-то теперь. Сам Бэнкси после этого экстраординарного инцидента загрузил фотографию шокированных участников аукциона, снабдив её подписью: «Идёт, идёт, идёт…»

«Нас только что бэнксинули, — заявил на пресс-конференции представитель «Сотбис» Алекс Бранчик. — Он, пожалуй, величайший художник в британском стрит-арте, и сегодня мы увидели небольшое проявление гения Бэнкси».

Бранчик добавил, что аукционному дому ещё ни разу не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Поэтому его руководство пытается понять, что делать с лотом дальше.

Несмотря на расхожие домыслы, никому ещё не удалось раскрыть личность Бэнкси. Он получил известность благодаря серии граффити, примечательных своим сатирическим подтекстом, напоминает издание.

Самоуничтожение картины стало далеко не первым выпадом художника в адрес истеблишмента. Ранее он открывал антиутопический парк на манер «Диснейленда», который он назвал «семейным тематическим парком, непредназначенным для детей», заключает Daily Mirror.