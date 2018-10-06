Daily Mirror: Бэнкси шокировал аукцион «самоуничтожением» своей картины
Выставленная на аукционе работа британского художника Бэнкси была разрезана на кусочки сразу после её покупки за более чем £1 млн, пишет Daily Mirror.
Выставленная на аукционе работа британского художника Бэнкси была разрезана на кусочки сразу после её покупки за более чем £1 млн, пишет Daily Mirror.
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказал мнение о проблемах современного футбола.
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в Токио обсудили координацию по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Cаудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что ему не нравится, когда нынешний состав команды называют пионеротрядом.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, сможет ли нападающий Джефферсон Фарфан помочь команде в предстоящем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил сократить площадь рыболовной зоны сектора Газа с девяти до шести морских миль, передаёт телерадиокомпания Kan.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о позиции президента мадридского «Реала» Флорентино Переса относительно проведения некоторых матчей испанской Примеры в США.
Афганское правительство назвало деструктивным и вызывающим разногласия предложение основателя американской частной военной компании Academi, прежде известной как Blackwater, Эрика Принса «приватизировать войну в Афганистане».
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов показал футболку, которую получил в подарок от форварда «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймара.
Российский певец Николай Басков отреагировал на известие о кончине всемирно известной испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала список игроков, которые отправились в Красноярск на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем».
Более 150 тыс. человек остаются под завалами после землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, передаёт агентство Bernama со ссылкой на власти.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук высказался о поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Российский лидер Владимир Путин планирует посетить Южную Корею по приглашению президента Мун Чжэ Ина в 2019 году, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спортивная комиссия Невады огласила гарантированные гонорары, которые получат бойцы за участие в турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что против него существует заговор, за которым стоит его бывший клуб — мадридский «Реал».
Учения НАТО Trident Juncture 2018 станут фактором стабильности в отношениях альянса с Россией, заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.
Американская газета The New York Times раскритиковала первую леди США Меланью Трамп за то, что супруга президента прибыла в Кению в белой шляпе. По мнению издания, это является «символом европейского колониализма».
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказал мнение о потасовке с американцем Дерриком Льюисом на торжественной церемонии взвешивания перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд прокомментировал решение исполкома организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не готов разругаться с Москвой из-за хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Нидерланды обвинили Россию.
Каталонский футбольный клуб «Барселона» выразил соболезнования в связи со смертью известной испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила причины отсутствия полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко на матче десятого тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем».
Российский режиссёр Андрей Звягинцев намерен снять фильм о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Деррик Льюис устроили потасовку на торжественной церемонии взвешивания перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что столицу Дальнего Востока надо перенести во Владивосток.
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин рассказал, что украинские спортсмены могут пропустить зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске из-за финансовых проблем.
Пианист, народный артист России Денис Мацуев в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Следственный комитет задержал директора компании «ТрансАвто» по делу о столкновении двух автобусов в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек.
Премьер-министр Гвинеи Ибраима Кассори Фофана выразил заинтересованность республики в приобретении российского оружия. Об этом он рассказал в ходе международного форума «Диалог цивилизаций».
Королевский дом Испании выразил соболезнования в связи с кончиной оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Японии.
Одна из самых известных картин британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby's в Лондоне.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, когда организация рассмотрит вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).
Бывший футболист и комментатор Дмитрий Градиленко в беседе с RT высказал мнение, какие клубы на данный момент являются фаворитами в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерёг власти Украины от возможных провокаций в Азовском море в связи с запланированными там учениями.
Российский форвард Илья Ковальчук поделился впечатлениями от своего первого официального матча за «Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Директор Международной Академии Музыки Елены Образцовой, ученица испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье Елена Макарова в беседе с RT поделилась воспоминаниями о своей наставнице, скончавшейся в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.
Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в Индонезию с грузом гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Бывший футболист и комментатор Дмитрий Градиленко в беседе с RT высказал мнение о влиянии на «Краснодар» перехода нападающего Фёдора Смолова в московский «Локомотив».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что неудовлетворительные результаты команды не являются только его виной.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Бывший футболист и комментатор Дмитрий Градиленко в беседе с RT высказал мнение о предстоящем противостоянии московских ЦСКА и «Локомотива» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не жалуется на ухудшение самочувствия.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл высказал мнение о возможном увольнении португальского специалиста Жозе Моуринью с должности главного тренера «красных дьяволов».
В Лондоне мужчина попытался убить 91-летнего экс-главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпаса, столкнув его на рельсы перед прибытием поезда к платформе.
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Катания на итальянском острове Сицилия, передаёт ANSA.
Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Госпитале Сан-Пау в Барселоне. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на врачей. Похороны певицы должны состояться в понедельник, 8 октября.
Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что выход Соединённых Штатов из ядерной сделки по Ирану увеличивает риск «горячего конфликта» между Вашингтоном и Тегераном в Ближневосточном регионе.