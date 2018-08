Guardian: «Это что ещё такое?» — Бэнкси не знал о выставке своих работ в Москве

Россиянка Елена Веснина не сможет принять учаcтия в турнире Большого шлема US Open.

15:30

В Совфеде прокомментировали статью американских СМИ о невозможности завоевания России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал статью американского ресурса We Are The Mighty о невозможности завоевания России и ряда других стран.