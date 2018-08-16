Guardian: «Это что ещё такое?» — Бэнкси не знал о выставке своих работ в Москве

Нашумевшая выставка работ британского художника Бэнкси в Москве для самого граффитиста стала сюрпризом, сообщает The Guardian. Собеседника, поделившегося с ним в соцсетях фотографией афиши мероприятия, Бэнкси заверил, что он бы не стал брать денег с тех, кто хочет увидеть его работы. Но легенда стрит-арта не считает себя вправе жаловаться на размещение картин без разрешения.

Британский граффитист, известный под псевдонимом Бэнкси, заявил, что он никак не связан с выставкой своих работ в Москве. Художник утверждает, что он никогда бы не стал брать деньги с тех, кто хочет увидеть его работы, сообщает The Guardian.

Выставка граффити Бэнкси в российской столице стала одним из самых противоречивых культурных событий этого лета. Посетители могут увидеть оригинал «Моны Лизы» граффитиста и ещё 25 оригинальных работ Бэнкси, которые продюсер и организатор выставки Александр Начкебия называет «уникальными».

По данным российских СМИ, уже в первые два месяца выставку посетили 200 тыс. человек. Однако, как оказывается, всё это проходило без ведома самого художника. В среду 15 августа в своём Instagram Бэнкси опубликовал скриншот переписки, в которой художнику прислали фото с афишей московской выставки. В ответ на это британец написал: «Это что ещё, чёрт возьми, такое?»

Публикация от Banksy (@banksy) 15 Авг 2018 в 9:00 PDT

После того как художнику сообщили, что за вход берут по £20 на пересчёт в фунты (хотя издание отмечает, что на самом деле входной билет стоит £10), Бэнкси явно был озадачен. «Жаль, что мне не очень смешно. Как будет LOL, только наоборот?» — сетует граффитист в переписке с неизвестным собеседником.

Как сообщает газета, в качестве спонсоров мероприятия выступает ряд крупных российских компаний, а среди информационных партнёров фигурируют наиболее влиятельные СМИ страны. «Ты ведь понимаешь, что я тут вообще ни при чём? Я не беру денег с людей за просмотр моих работ, если к этому не прилагается поездка на колесе обозрения», — настаивает художник в переписке.

Впрочем, организаторы выставки предупреждали, что сам Бэнкси в мероприятии участие не принимает. В интервью российским СМИ ещё в июне Начкебия заявил, что в процессе подготовки он не связывался ни с граффитистом, ни с его представителями. Сам Бэнкси на вопрос о том, собирается ли он предпринять какие-то меры в отношении выставки, ответил: «Хмм, не уверен, что я вправе жаловаться на то, что люди размещают картины без разрешения».

В рамках выставки в Москве работы Бэнкси впервые демонстрируются в России, отмечает The Guardian.