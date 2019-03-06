Süddeutsche Zeitung: Германия приспособит Аэробус для слежки за российскими войсками

Военно-воздушный флот Германии в скором времени пополнится новым самолётом-разведчиком, которым станет доработанный Аэробус А319, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Берлин уже давно участвует в Договоре об открытом небе, предусматривающем проведение наблюдательных полётов над территорией стран-участниц, в том числе России. Однако на протяжении последних 22 лет у Германии нет собственного самолёта для выполнения таких задач.

Вскоре авиацию бундесвера должен укрепить новый самолёт-разведчик — Аэробус А319, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung. Уже поступило предложение назвать его в честь бывшего министра иностранных дел Германии Ханса-Дитриха Геншера.

Новый самолёт в скором времени должен внести свой вклад в мир во всём мире, уверяет издание. На данный момент техники занимаются приспособлением самолёта к его будущим задачам — его оснащают специализированными компьютерами, современными цифровыми камерами и инфракрасными сенсорными датчиками. Таким образом, Аэробус А319 превращается в «летающее око», пишет немецкая газета.

Новый самолёт, по данным издания, должен стать частью совершенно особенного международного авиационного флота. Германия собирается эксплуатировать его с 2020 года и тем самым выполнять свои обязательства по Договору об открытом небе Open skies. Это соглашение было подписано в 1992 году странами НАТО и бывшими участниками Варшавского договора. Речь в нём идёт о контроле над вооружениями и о доверии, поясняет Süddeutsche Zeitung. Этот договор, вступивший в силу с 2002 года, предусматривает совместные наблюдательные полёты над их территориями. Каждое государство, участвующее в соглашении, имеет право на определённое число полётов в год по воздушному пространству других стран, а также должно предоставлять аналогичную возможность в своём воздушном пространстве.

Германия всегда выступала за этот договор, однако для соблюдения его условий у неё нет подходящего самолёта уже на протяжении 22 лет. Предназначенный для этих целей самолёт Ту-154М столкнулся в сентябре 1997 года с транспортным бортом американской военной авиации в районе африканского побережья и потерпел крушение. С тех пор правительство Германии было вынуждено прибегать к помощи партнёров и заимствовать самолёты у Норвегии, Швеции или Румынии.

Как сообщается в статье, Россия и Америка должны разрешать по 42 наблюдательных полёта в год, Германия — 12. Для крупных держав речь в данном случае идёт преимущественно о прозрачности в военном отношении. Покрываемая договором территория простирается от Ванкувера до Владивостока. Также благодаря соглашению должны продолжаться обсуждения военных вопросов — однако сейчас это стало трудно, как давно уже не было, отмечает издание.

Система контроля над вооружениями расшатана, некоторые соглашения нуждаются в срочной доработке. Постоянные взаимные выпады и военные учения не способствуют умиротворению. Помимо этого, США и Россия открыто демонстрируют разногласия по ДРСМД, подписанному ещё Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым.

Ситуация в целом внушает беспокойство, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако Договор об открытом небе пока работает, несмотря на все трудности. По мнению экспертов, это соглашение можно назвать индикатором отношений между США и Россией. Обе страны вкладывают средства в строительство новых самолётов-разведчиков и заявляют о готовности к компромиссам, а это говорит о том, что они придают данному соглашению большое значение, несмотря на все разногласия, утверждает немецкая газета.

В особых случаях число наблюдательных полётов может возрасти. Так, после инцидента в Азовском море США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и Румыния по приглашению Украины совершили наблюдательные полёты над регионом 6 декабря и поделились собранными сведениями. Российская сторона была об этом проинформирована, соглашение продолжает выполняться, отмечает Süddeutsche Zeitung.