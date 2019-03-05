Der Standard: глава немецкого МИД застрял в Мали из-за очередной неисправности самолёта

Поломка самолёта задержала возвращение главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса из его турне по Африке, информирует Der Standard. Издание напоминает, что за последнее время немецкие политики, в том числе канцлер Ангела Меркель, часто испытывают проблемы из-за ненадёжности правительственного воздушного флота.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден задержаться в Мали из-за неисправности правительственного самолёта А319, сообщает Der Standard. Рейс из столицы страны Бамако в Берлин должен был состояться в минувший четверг, но был перенесён. Как пишет издание, подробностей о неисправности пока нет.
Der Standard отмечает, что Маас спокойно воспринял случившееся, сказав, что «отлетал без поломок 300 тысяч километров».
Издание информирует, что глава немецкого МИД прибыл в Африку ещё в прошлое воскресенье — Мали была финальным пунктом его визита.
Это уже не первый за последние месяцы случай неисправности немецких правительственных самолётов, напоминает Der Standard. В конце прошлого года поломка борта номер один привела к опозданию Ангелы Меркель на саммит G20 в Аргентине. Также самолётные неисправности заставали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе его визита в Эфиопию, а министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Герда Мюллера — во время его турне по Африке.
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