Der Standard: глава немецкого МИД застрял в Мали из-за очередной неисправности самолёта

Поломка самолёта задержала возвращение главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса из его турне по Африке, информирует Der Standard. Издание напоминает, что за последнее время немецкие политики, в том числе канцлер Ангела Меркель, часто испытывают проблемы из-за ненадёжности правительственного воздушного флота.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден задержаться в Мали из-за неисправности правительственного самолёта А319, сообщает Der Standard. Рейс из столицы страны Бамако в Берлин должен был состояться в минувший четверг, но был перенесён. Как пишет издание, подробностей о неисправности пока нет.

Der Standard отмечает, что Маас спокойно воспринял случившееся, сказав, что «отлетал без поломок 300 тысяч километров».

Издание информирует, что глава немецкого МИД прибыл в Африку ещё в прошлое воскресенье — Мали была финальным пунктом его визита.

Это уже не первый за последние месяцы случай неисправности немецких правительственных самолётов, напоминает Der Standard. В конце прошлого года поломка борта номер один привела к опозданию Ангелы Меркель на саммит G20 в Аргентине. Также самолётные неисправности заставали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе его визита в Эфиопию, а министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Герда Мюллера — во время его турне по Африке.