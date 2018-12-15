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Bild: бундесвер потратит €200 млн на новые самолёты для Меркель

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Германия выделит от €200 до €300 млн на закупку дополнительных самолётов в правительственный авиапарк, заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен. Такая мера будет принята, чтобы недавний случай с опозданием канцлера Ангелы Меркель на саммит G20 из-за поломки самолёта, не повторился.
Bild: бундесвер потратит €200 млн на новые самолёты для Меркель
Reuters

В своём интервью для Bild, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила: «Было неприятно, что канцлер опоздала на саммит G20. Чтобы такого больше не повторилось, мы наберём дополнительных членов экипажа, а также обеспечим покупку одного или двух дополнительных самолётов для дальних перелётов».

Как сообщает издание, бундесвер считает необходимой закупку минимум трети самолётов Airbus A330 и А350. На данный момент, правительственный авиапарк ВВС Германии располагает двумя Airbus A340. В зависимости от оснащения, затраты на покупку составят от €200 до €300 млн.

Урсула фон дер Ляйен дала понять, что деньги на расширение авиапарка должны быть выделены из госбюджета, а не из бюджета немецких ВВС, которым «нужны средства для самолётов и вертолётов, применяющихся в операциях».

Также, пишет Bild, в качестве специальной меры, для особо важных поездок (вроде саммита G20 или НАТО) будет подготовлен резервный экипаж пилотов на экстренный случай.

Издание напоминает, что недавно, после поломки правительственного самолёта, бундесвер не сумел вовремя доставить Ангелу Меркель на саммит G20 в Аргентину, потому что в распоряжении не оказалось готового экипажа.

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источник
Bild Германия Европа
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