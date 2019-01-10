N-TV: немецкий министр застрял в Африке из-за очередной неисправности правительственного самолёта

Неисправность на борту правительственного самолёта Германии снова спутала планы немецкому политику, сообщается на сайте телеканала N-TV. На этот раз от технических неполадок пострадал министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер: как и Меркель в ноябре, он был вынужден сначала пересесть на регулярный рейс, а в итоге застрял на юге Африки.

На правительственном самолёте Германии снова обнаружены неполадки, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер наверняка представлял свой визит в Африку иначе, отмечает телеканал. Сначала из-за неисправности правительственного борта ему пришлось пересесть на рейсовый самолёт, потом необходимую запчасть не смогли доставить вовремя.

После обнаружения технической неисправности самолёта в южной части Африки возвращение министра экономического сотрудничества и развития Германии Герда Мюллера снова откладывается, сообщает N-TV. Механики, которые должны устранить неполадки правительственного самолёта, уже прибыли в Республику Малави, однако необходимая запасная деталь застряла по пути к пункту назначения и находится в Йоханнесбурге, в ЮАР. Доставить её смогут только в пятницу — на день позже последнего запланированного срока.

Технические неполадки правительственного самолёта смешали планы немецкого министра в его поездке в Малави, Замбию и Намибию. Политику пришлось продлить своё пребывание в Замбии. От посещения Намибии он вынужден был полностью отказаться в последний момент, потому что в требуемом временном интервале не нашлось ни одного подходящего рейса. Впрочем, в министерстве сообщили, что этот визит будет совершён позднее.

Изначально планировалось, что министр Мюллер завершит поездку в Намибию уже в среду вечером, однако самолёт Лётной службы министерства обороны Германии не смог подняться в воздух в Малави из-за дефекта нагнетательного клапана, рассказывает немецкий телеканал. Поэтому Герд Мюллер отправился регулярным рейсом в столицу Замбии Лусаку.

По словам министра, во время своей поездки он собирался выступить в поддержку реформ и действий правительства стран на юге африканского континента. «Кто идёт по этому пути, того мы усиленно поддерживаем», — уверял министр перед началом визита. Планировалось, что он также посетит ряд объектов, занимающихся проектами в социальной сфере и сфере защиты окружающей среды.

Как напоминает N-TV, в конце ноября Ангеле Меркель пришлось прервать полёт на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за полного отказа системы радиосвязи на самолёте «Конрад Аденауэр». Канцлер Германии также была вынуждена продолжить полёт регулярным рейсом, и к месту проведения саммита она прибыла с большим опозданием и в сопровождении значительно уменьшенной делегации, подчёркивает немецкий телеканал.