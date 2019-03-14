Euronews: США приостанавливают полёты самолетов Boeing Max

Дональд Трамп распорядился прекратить полёты пассажирских самолётов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой лайнера такого типа в Эфиопии. Как передаёт Euronews, ранее страны ЕС приостановили эксплуатацию самолётов данного типа.
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно прекратить полёты пассажирских самолётов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой лайнера такого типа в Эфиопии в минувшее воскресенье. Об этом он сообщил в среду во время брифинга для прессы в Белом доме.
Дональд Трамп, президент США:
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы выпустим срочное распоряжение о запрете всех полетов 737 MAX 8 и 737 MAX 9, а также самолётов, связанных с этой линейкой.
После падения Боинга-737 Max в Эфиопии страны ЕС приостановили эксплуатацию самолётов этого типа. Присоединилась к ним и Норвегия. Однако местный авиаперевозчик Norwegian Air заявил, что не намерен нести убытки за простой техники и собирается предъявить претензии американскому производителю за невозможность эксплуатировать 18 своих боингов.
БЬЁРН КЬЁС, генеральный директор Norwegian Air: Мы абсолютно точно не намерены нести убытки из-за того, что самолёты простаивают на земле. Мы выставим счёт за издержки их производителю.
В воскресенье Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение в Эфиопии. Это вторая катастрофа с самолётами данной модели за последние четыре месяца: 29 октября прошлого года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.
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