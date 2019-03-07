Daily Star: российский Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Балтийским морем

Американский самолёт-разведчик, летевший над нейтральными балтийскими водами в сторону российской границы, был перехвачен российским Су-27, сообщает Daily Star. Издание отмечает, что данный инцидент произошёл в разгар трений между Вашингтоном и Москвой и является не единственным, за последние месяцы, случаем воздушных коллизий между российскими и американскими самолётами.

Российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта-разведчика RC-135, пишет Daily Star, ссылаясь на сделанное в четверг заявление пресс-службы российского министерства обороны.

Согласно сообщениям российских СМИ, американский самолёт был обнаружен в то время как он совершал полёт над нейтральными балтийскими водами, двигаясь в направлении российской границы. «Для перехвата цели в воздух был по тревоге поднят находившийся на боевом дежурстве истребитель Су-27», — приводит издание цитату из заявления Министерства обороны РФ. После того, как RC-135 начал отдаляться от границы, российскому истребителю был дан приказ о возвращении на базу.

Как отмечает Daily Star, перехват случился посреди нарастающих трений в отношениях между Россией и США. Издание напоминает о ещё одном инциденте, произошедшем в январе этого года. На видео, попавшем в интернет, можно было видеть, как американский истребитель F-15 летит бок о бок с российским правительственным самолётом, на борту которого находилась «неопознанная высокопоставленная персона». Затем в кадре появляется российский Су-27, который совершает резкий манёвр в сторону F-15, вынуждая того смещаться в сторону.