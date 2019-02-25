Local: Швеция вызвала на ковёр российского посла за «оскорбительное поведение» пилота Су-27

Российский посол был вызван в МИД Швеции для разъяснений провокационного инцидента с участием российского истребителя, сообщает The Local. Со слов шведских военных, на прошлой неделе российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние 20 метров к шведскому сигнальному самолёту, патрулировавшему территорию над Балтийским морем. МИД Швеции назвал поведение российского пилота неуместным и непрофессиональным.

Российский посол был вызван в МИД Швеции для дачи объяснений касательно инцидента с участием российского истребителя, сообщает The Local.

Как передаёт издание, инцидент произошёл во вторник, когда шведский самолёт-разведчик выполнял повседневную миссию над Балтийским морем. Шведское воздушное судно находилось в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтийским морем, когда вылетевший из Калининграда российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому сигнальному самолёту на расстояние 20 метров.

По словам полковника Андерса Перссона, находившегося за штурвалом шведского судна, пилот российского самолёта вёл себя «агрессивно». Как утверждает Перссон, российский борт подошёл к шведскому «очень близко — ближе, чем обычно». По его мнению, это «оскорбительное поведение» было сигналом со стороны России о том, что, по её мнению, шведскому самолёту «не следовало находиться там, где он находился».

После инцидента вооружённые силы Швеции доложили о случившемся правительству страны, после чего МИД потребовал от России ответов.

Официальный представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб отметила, что во внешнеполитическом ведомстве эту ситуацию воспринимают очень серьёзно. «Российский самолёт вёл себя неуместно и непрофессионально, поставив под угрозу безопасность полётов», — пояснила дипломат, подчеркнув, что инцидент произошёл в небе над международными водами, и шведский самолёт имел полное право находится в этом районе.

Министр обороны Швеции назвал поведение российского самолёта «неприемлемым», отметив, что считает инцидент «совершенно не нужным, провокативным и крайне опасным».