«Ни в коем случае не вступайте в НАТО»: разоблачитель войны во Вьетнаме дал совет Швеции по борьбе с ядерным оружием

«Ни в коем случае не вступайте в НАТО», — такой совет дал шведской журналистке Dagen Nyheter Марии Шоттениус легендарный разоблачитель войны США во Вьетнаме Даниэль Эллсберг. По его словам, в условиях новой холодной войны, во время которой над человечеством вновь нависла опасность ядерного апокалипсиса, Швеция может бороться с этим оружием только в том случае, если она будет использовать своё особое положение и подпишет в ООН Договор о запрете ядерного оружия.

«Когда я была маленькой, мама мне пересказывала книгу Невила Шюта «На берегу» 1958 года. Роман повествовал о ядерной войне, которая уничтожила всех людей в северном полушарии, и люди в Австралии теперь ждут, пока радиоактивные вещества доберутся до них и уничтожат всё живое. Думаю, что моя мама боялась этого всерьёз», — пишет в своей статье для Dagens Nyheter Мария Шоттениус.

Бомба была большой угрозой — она пугала молодёжь 50-х. Они помнили Хиросиму и знали, что жизнь можно уничтожить в мгновение ока. Люди говорили «если завтра ядерная война», и это было реальностью. По Швеции же ходила масса той или иной степени безумства советов о том, что делать, когда начнётся выпадение радиоактивных осадков. Например, детей учили, что в этих обстоятельствах следует быстро вернуться домой и тщательно почистить себя щёткой от пыли.

Писатели сочиняли антиутопии о будущем, в котором человек получил технику — но не смог с ней совладать. Поэма Харри Мартинсона «Аниара» 1956 года стала классической радиопостановкой. В 1959 году вышла опера с тем же названием на музыку Карла-Биргера Блумдаля и либретто Эрика Линдегрена. Таким образом «Аниара» проникла в душу целого поколения.

«Теперь же «Аниара» вернулась, в этот раз на киноэкраны. Старый космический корабль привлёк к себе много внимания в СМИ. Не думаю, что это случайно», — пишет автор.

Вместе с «Аниарой» вернулась и холодная война. Раньше она шла между США и Советским Союзом. Теперь же холодная война идёт между тремя великими державами: США, Россией и Китаем. Это экономическое, политическое и военное соревнование, в котором расторгнутый договор об ограничении ядерных вооружений — это лишь элемент опасной игры, ареной которой может стать Европа.

Даниэль Эллсберг, благодаря которому документы Пентагона стали достоянием общественности и помогли положить конец войне во Вьетнаме, чуть больше недели назад был в Стокгольме, где его наградили Премией Улофа Пальмё.

Легендарный разоблачитель в прошлом году представил свою книгу «Машина Судного дня» о ядерной угрозе. Когда Эллсберг работал в американской администрации в качестве военного аналитика, он был полностью в курсе того, как США в 60-х годах не только считали ядерное оружие инструментом сдерживания, но и не колеблясь использовали бы его в случае необходимости.

«Они даже прикинули, сколько миллионов людей погибнет в СССР; в их холодных расчётах также сообщалось, что под ядерное облако могут попасть Финляндия и Швеция. С тех самых пор Эллсберг боролся с ядерным оружием», — отмечает Шоттениус.

«Однажды во время визита Эллсберга я присела с этим энергичным 87-летним мужчиной и спросила, что, по его мнению, должна делать Швеция. Над ответом он долго не думал: «Ни в коем случае не вступайте в НАТО. Те, кто в него вступают, бессильны, у них связаны руки. Пользуйтесь вашим положением, чтобы бороться с ядерным оружием. Подпишите Договор о запрете ядерного оружия в ООН!» — вспоминает автор.

Тема ядерного оружия всегда вызывала много споров. В Швеции борьба по вопросу о запрете ядерного оружия идёт даже внутри правительства: министр обороны Петер Хультквист против главы МИД Маргот Вальстрём.

В середине XX века Герберг Тингстен и ряд молодых либералов на страницах Dagens Nyheter громко призывали Швецию к созданию ядерного оружия. Журналист Барбру Альвинг вступил с ним в конфликт и вынужден был покинуть газету.

«На днях я услышала цитату одного из самых видных шведских физиков и специалистов по окружающей среде: «Нас прикончит вовсе не климат. Нас прикончит ядерное оружие». Мамин страх на счёт бомбы был абсолютно уместен», — подводит итог Мария Шоттениус.