Business Insider: в шведских ВВС похвастались «убийцей» Су-27 и Су-35

Новый шведский истребитель Saab Gripen E создан для уничтожения российских истребителей «Сухой», ставших легендарными за своё лётное превосходство над американскими конкурентами, пишет Business Insider. В отличие от американцев, Saab сфокусировался не на дорогой технологии «стелс», а на радиоэлектронных вооружениях, способных глушить сигналы противника. На руку шведскому самолёту играет также и то, что Россия не уделяет ему много внимания, концентрируясь на противодействии американским технологиям.

Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил, что их новый истребитель Gripen E фирмы Saab способен одолеть грозные российские истребители марки «Сухой», и в этом деле у него «чёрный пояс», пишет Business Insider.

Издание напоминает, что самолёты «Сухой» стали поистине легендарны за свою способность переигрывать американские истребители в воздушных боях, выполняя опасные и агрессивные фигуры пилотажа. Однако, похоже, что Gripen E разгадал их секрет.

Business Insider отмечает, что Gripen E не несёт большой боевой нагрузки, а также не располагает технологией «стелс». Шведский истребитель также не является рекордсменом по дальности полёта, скорости и даже дешевизне производства. Однако одна особенность сделает его кошмаром для российских истребителей.

По словам эксперта в области воздушных боёв Джастина Бронка, подобно тому, как штурмовые самолёты A-10 были созданы вокруг огромной пушки, Gripen E был сконструирован вокруг радиоэлектронного вооружения. Сейчас любой современный самолёт имеет такие вооружения, однако Gripen E выделятся на фоне остальных, утверждает Бронк.

Бронк отметил, что пилоты Gripen E предпочитают не раскрывать карт и не показывают полную силу систем РЭБ своих самолётов в ходе учений. Однако один раз они сделали это, полностью изменив ход учебных боёв.

«Несколько лет назад пилотам Gripen надоело быть посмешищем для пилотов немецких «Тайфунов». Они получили возможность применить свои системы РЭБ и немецким лётчикам пришлось крайне нелегко», — приводит издание слова Бронка. Как сообщает Business Insider, один истребитель Gripen даже смог незаметно появиться у левого крыла «Тайфуна» благодаря своей исключительной способности глушить радиосигнал.

Издание пишет, что для противодействия российским истребителям и ракетам класса «земля — воздух» США сосредоточились на развитии системы «стелс». Эта технология очень дорога, к тому же её нужно встраивать в конструкцию самолёта. Если Россия каким-нибудь образом сможет найти способ обнаруживать самолёты «стелс», тогда самые дорогие в истории американские истребители F-35 обречены.

Однако Saab выбрал иной, более дешёвый способ борьбы с российскими самолётами и ракетами: решено было сфокусироваться на радиоэлектронных атаках, чьё преимущество над «стелс» заключается в том, что эти технологии можно модернизировать без необходимости перестраивать весь самолёт.

Впрочем, Джастин Бронк выделил одну проблему, связанную с радиоэлектронным вооружением: она заключается в том, что стратегия выживания, базирующаяся на таком оружии не срабатывает со стопроцентной гарантией, потому что методы атак противника постоянно меняются. Однако, Швеции играет на руку то, что Россия концентрируется на противодействии американским технологиям.

Business Insider пишет, ссылаясь на слова Бронкса, что концепция Gripen E заключается в том, чтобы действовать на территории Швеции, используя преимущества пересечённой местности, под прикрытием ракет класса «земля — воздух» и с системой РЭБ, которая, в теории, должна защитить их от большинства российских ракет и самолётов. Кроме того, Gripen E способен нести на себе практически любую ракету американского или европейского производства.

«Если совместить эффективный радар с отличной системой РЭБ и ракетой Meteor, против которой бесполезны российские РЭБ… То нет причин предполагать, что это сочетание не будет чертовски эффективно. Если вы пилот Су-27, то вам, наверное, будет страшно встретиться с таким истребителем», — цитирует издание Джастина Бронка.