Глава шведского МИД: военной угрозы Швеции со стороны Москвы нет, но у неё могут быть другие методы

В ежегодном программном документе, который подготовил МИД Швеции, особое внимание уделяется росту ядерной угрозы, в частности выходу России и США из ДРСМД, а также переживающему кризис Договору о нераспространении ядерного оружия, заявила в интервью Dagens Nyheter глава шведской дипломатии Маргот Вальстрём. Тем не менее политик отметила, что не видит непосредственной военной угрозы Швеции со стороны России, оговорившись, что помимо вторжения существует немало других эффективных методов вмешательства.

Тема опасности, которая грозит демократии, проходит красной нитью через весь ежегодный программный документ Министерства иностранных дел Швеции, который должны в среду рассмотреть в парламенте. Особое внимание в нём уделяется событиям в Европе. «Происходящее в нашей части мира оставит очень серьёзный отпечаток на нашей будущей работе», — заявила в интервью Dagens Nyheter глава шведского МИД Маргот Вальстрём.



В докладе шведского ведомства обрисовываются приоритетные задачи правительства, а также указан целый ряд чётких принципов, определяющих курс Стокгольма в области политики безопасности. В частности, сюда относится политика неприсоединения к военным блокам.



Рост ядерной угрозы — одна из тем, которую рассматривают составители доклада. По мнению Маргот Вальстрём, ситуация в области ядерных вооружений вызывает серьёзное беспокойство.



В частности, опасения касаются США и России, которые недавно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Северной Кореи, которая даже не начала ядерное разоружение. Среди прочих потенциально опасных ситуаций — распад иранской ядерной сделки и любая ошибка, способная стать причиной войны.



«Однако самая серьёзная опасность — это несоблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия. Подготовка к конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая должна состояться весной 2020 года, идёт далеко не самым лучшим образом», — отметила Вальстрём.



В Швеции вопрос подписания Договора о запрещении ядерного оружия вызвал много споров. Возможные последствия такого шага сейчас активно обсуждают в политических кругах. Ряд шведских партий выступают против подписания соглашения; кроме того, исследователь Ларс-Эрик Лундин, по заданию правительства занимавшийся этой проблематикой, также высказался против такого шага. Маргот Вальстрём раньше поддерживала подписание договора, однако в программном документе этот вопрос вообще не поднимается. По её словам, Швеции сейчас стоит сконцентрироваться на более насущных вопросах, в частности, в сфере дипломатии.



«(Нужно вести. — ИноТВ) если не переговоры, то диалог о разоружении со странами, у которых как есть, так нет ядерного оружия. Эти переговоры вполне могут пройти в Швеции, однако сначала должна состояться весенняя встреча в Германии», — заявила глава шведского МИД, добавив, что видит «большой интерес» к этому вопросу.



Главное внимание в программном документе, по словам Вальстрём, уделяется «наступлению ради демократии и прав человека».



«Мы представили «3D-решение», и оно должно найти отражение во всём нашем внешнеполитическом курсе…. Нам нужно сотрудничать со странами Северной Европы, а также в рамках ОБСЕ, ЕС и ООН, чтобы гарантированно создать условия для надёжного обеспечения безопасности шведов в будущем», — сообщила она.



По словам Вальстрём, Стокгольму придётся увеличить давление на страны, которые двигаются в недемократическом направлении, особенно в рамках ЕС.



«Нам придётся на это пойти, особенно в рамках ЕС, так как уже нет уверенности, что мы сходимся во мнениях даже по самым основополагающим вопросам в плане демократии и прав человека. Важные инструменты — это также доклады по положению стран, которые составляет МИД с акцентом на права человека», — заявила она.



Что же касается возможного «вмешательства» России в выборы Европарламента, то Вальстрём считает, что страны ЕС должны делиться опытом в этой сфере.



«Мы в Швеции были к этому готовы, однако крупных проникновений у нас не произошло. При крепкой избирательной системе и доверии к госинститутам России или другим игрокам сложно чего-то добиться. Однако фабрики троллей и боты всё время работали», — считает Вальстрём.



На вопрос о том, насколько большую угрозу безопасности Швеции представляет Россия, глава шведской дипломатии ответила, что не считает, что Стокгольму грозит какая-то серьёзная военная опасность.



«Если в Балтийском регионе начнётся военный конфликт, то нас это не может не коснуться, однако, как и раньше, мы не считаем, что картина непосредственной военной угрозы против Швеции изменилась. Мы не видим серьёзной угрозы вторжения. Однако помимо вторжения есть также другие методы, которые могут быть более эффективны», — оговорилась Вальстрём, добавив, что это, в частности касается взлома электросетей.



«Кроме того, мы видим, что вопрос климата начинает сказываться на мировой обстановке с точки зрения безопасности — это один из важнейших и самых весомых факторов. Определение безопасности меняется: здесь замешано уже не только военное измерение», — подвела итог Маргот Вальстрём.