Глава шведского МИД: военной угрозы Швеции со стороны Москвы нет, но у неё могут быть другие методы
Тема опасности, которая грозит демократии, проходит красной нитью через весь ежегодный программный документ Министерства иностранных дел Швеции, который должны в среду рассмотреть в парламенте. Особое внимание в нём уделяется событиям в Европе. «Происходящее в нашей части мира оставит очень серьёзный отпечаток на нашей будущей работе», — заявила в интервью Dagens Nyheter глава шведского МИД Маргот Вальстрём.
В докладе шведского ведомства обрисовываются приоритетные задачи правительства, а также указан целый ряд чётких принципов, определяющих курс Стокгольма в области политики безопасности. В частности, сюда относится политика неприсоединения к военным блокам.
Рост ядерной угрозы — одна из тем, которую рассматривают составители доклада. По мнению Маргот Вальстрём, ситуация в области ядерных вооружений вызывает серьёзное беспокойство.
В частности, опасения касаются США и России, которые недавно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Северной Кореи, которая даже не начала ядерное разоружение. Среди прочих потенциально опасных ситуаций — распад иранской ядерной сделки и любая ошибка, способная стать причиной войны.
«Однако самая серьёзная опасность — это несоблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия. Подготовка к конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая должна состояться весной 2020 года, идёт далеко не самым лучшим образом», — отметила Вальстрём.
В Швеции вопрос подписания Договора о запрещении ядерного оружия вызвал много споров. Возможные последствия такого шага сейчас активно обсуждают в политических кругах. Ряд шведских партий выступают против подписания соглашения; кроме того, исследователь Ларс-Эрик Лундин, по заданию правительства занимавшийся этой проблематикой, также высказался против такого шага. Маргот Вальстрём раньше поддерживала подписание договора, однако в программном документе этот вопрос вообще не поднимается. По её словам, Швеции сейчас стоит сконцентрироваться на более насущных вопросах, в частности, в сфере дипломатии.
«(Нужно вести. — ИноТВ) если не переговоры, то диалог о разоружении со странами, у которых как есть, так нет ядерного оружия. Эти переговоры вполне могут пройти в Швеции, однако сначала должна состояться весенняя встреча в Германии», — заявила глава шведского МИД, добавив, что видит «большой интерес» к этому вопросу.
Главное внимание в программном документе, по словам Вальстрём, уделяется «наступлению ради демократии и прав человека».
«Мы представили «3D-решение», и оно должно найти отражение во всём нашем внешнеполитическом курсе…. Нам нужно сотрудничать со странами Северной Европы, а также в рамках ОБСЕ, ЕС и ООН, чтобы гарантированно создать условия для надёжного обеспечения безопасности шведов в будущем», — сообщила она.
По словам Вальстрём, Стокгольму придётся увеличить давление на страны, которые двигаются в недемократическом направлении, особенно в рамках ЕС.
«Нам придётся на это пойти, особенно в рамках ЕС, так как уже нет уверенности, что мы сходимся во мнениях даже по самым основополагающим вопросам в плане демократии и прав человека. Важные инструменты — это также доклады по положению стран, которые составляет МИД с акцентом на права человека», — заявила она.
Что же касается возможного «вмешательства» России в выборы Европарламента, то Вальстрём считает, что страны ЕС должны делиться опытом в этой сфере.
«Мы в Швеции были к этому готовы, однако крупных проникновений у нас не произошло. При крепкой избирательной системе и доверии к госинститутам России или другим игрокам сложно чего-то добиться. Однако фабрики троллей и боты всё время работали», — считает Вальстрём.
На вопрос о том, насколько большую угрозу безопасности Швеции представляет Россия, глава шведской дипломатии ответила, что не считает, что Стокгольму грозит какая-то серьёзная военная опасность.
«Если в Балтийском регионе начнётся военный конфликт, то нас это не может не коснуться, однако, как и раньше, мы не считаем, что картина непосредственной военной угрозы против Швеции изменилась. Мы не видим серьёзной угрозы вторжения. Однако помимо вторжения есть также другие методы, которые могут быть более эффективны», — оговорилась Вальстрём, добавив, что это, в частности касается взлома электросетей.
«Кроме того, мы видим, что вопрос климата начинает сказываться на мировой обстановке с точки зрения безопасности — это один из важнейших и самых весомых факторов. Определение безопасности меняется: здесь замешано уже не только военное измерение», — подвела итог Маргот Вальстрём.
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