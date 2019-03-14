WashPost: Трамп поспорил о двойнике Меланьи с «фейковыми СМИ» — и это им не на руку

Дональд Трамп в очередной раз обвинил «фейковые СМИ» в «невменяемости», поскольку они распространяют слухи о том, что вместо реальной первой леди с президентом периодически появляется её двойник. По мнению корреспондента The Washington Post Филипа Бампа, как бы некоторые журналисты ни недолюбливали президента, использование сомнительных историй не поможет им до него достучаться.

В пятницу 8 марта президент Дональд Трамп, первая леди Меланья и их 12-летний сын Бэррон покинули Белый дом и отправились в штаты Джорджия и Алабама, где недавние ураганы унесли жизни по меньшей мере 23 человек.

Как отмечает корреспондент The Washington Post Филип Бамп, президентская чета почтила память погибших. Камеры запечатлели, как пара бок о бок в молчании стоит перед белыми надгробиями. И именно в этот момент в интернете зародилась новая порция «одних из самых идиотских слухов».

Всё началось в октябре прошлого года, когда в соцсетях стала гулять «конспирологическая теория» о том, что на одном из официальных мероприятий рядом с Трампом появилась не Меланья, а её двойник. По словам автора статьи, слухи, зародившиеся с подачи «парня, который зарабатывает на жизнь продажей конопляного масла», очень быстро были опровергнуты. Даже если отставить в сторону всю бредовость этой теории, сами фотографии, представленные в качестве доказательств «поддельности» Меланьи, скорее свидетельствовали о том, что первая леди всё-таки обходится своими силами, без двойников, подчёркивает журналист.

Впрочем, автору теории, вероятно, понравилось всеобщее внимание, поэтому он не стал сдаваться и по следам поездки Трампов в Джорджию и Алабаму представил в своём Twitter новое «разоблачение». «Моя теория заговора о поддельной Меланье продолжает развиваться. Двойник вновь явился публике. Говорю вам, они скрывают от нас правду», — написал «активист». Бамп обращает внимание, что, как только слух вновь начали обсуждать, создатель теории о двойнике первой леди изменил название своей страницы, поставив вместо собственного имени название своего магазина товаров из марихуаны. Бесплатная реклама от всех, кто наверняка будет репостить его сообщения о Меланье. «Может, он и выдумывает чепуху, но он не дурак», — комментирует корреспондент The Washington Post.

Затем по каким-то непонятным причинам передача The View («Точка зрения») на канале ABC решает посвятить целый блок обсуждению вопроса, есть ли двойник у первой леди. Развеивать слухи ведущие программы даже не подумали.

Почему? Во-первых, потому что это смешная тема, объясняет автор статьи. Но кроме того, создатели передачи явно настроены враждебно к Дональду Трампу, так что сама идея, что президент причастен к каким-то манипуляциям по подмене собственной жены на публике, прекрасно иллюстрирует позицию критиков лидера: он обманывает американцев. Да и представить такой образ не так уж и сложно, потому что Трамп действительно нередко стремится ввести в заблуждение своих соотечественников своими не соответствующими истине заявлениями, уверен журналист.

Разумеется, слухи о подмене Меланьи лживы. Тогда зачем вообще обсуждать эту историю? Потому что к обсуждению присоединился сам Дональд Трамп, причём «в своей очень отличительной манере».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2019 г.

Дональд Трамп: «Фейковые СМИ отфотошопили снимки Меланьи, потом стали распространять конспирологические теории, что рядом со мной в Алабаме и других локациях стоит не она. С каждым разом они всё более невменяемые!»

По словам Бампа, в заявлении президента есть сразу несколько примечательных моментов. Во-первых, лидер явно смешивает развлекательные ток-шоу и более серьёзные новости, относя всех к понятию «фейковые СМИ». И это довольно удобная уловка, которая позволяет отмахиваться от любой критики.

Трамп утверждает, что фотографии Меланьи ретушированы. Откуда он это взял? Автор этих дурацких слухов вряд ли как-то менял снимки первой леди, просто он воспользовался тем, что человек никогда не выглядит одинаково на камере, в особенности, когда его так много снимают. Возможно, президент просто добавил утверждение о ретуши для красного словца, чтобы показать, насколько «невменяемые» эти СМИ.

И в этом, по мнению автора статьи, и есть самая большая проблема. Ничего, кроме непосредственного подобострастия со стороны СМИ, не заставит Трампа изменить его манеру поведения. А низкопробные репортажи негативно сказываются на образе журналистов. Так что, наверное, СМИ в целом, даже развлекательным, лучше игнорировать «явно идиотские» теории заговора, которые люди распространяют исключительно для привлечения внимания.