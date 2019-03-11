Hill: Трамп уверен — на выборах в Израиле он получил бы 98% голосов

Во время выступления перед спонсорами национального комитета Республиканской партии президент США Дональд Трамп якобы заявил, что если бы он избирался на пост премьер-министра Израиля, то получил бы 98% голосов, пишет The Hill. Как отмечает издание, такой вывод американский лидер мог сделать по причине своей крайне дружественной к Израилю политике, и, в частности, из-за решения перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Во время выступления перед спонсорами национального комитета Республиканской партии президент США Дональд Трамп якобы заявил, что он бы получил 98% голосов, если бы принял участие в следующих израильских выборах, пишет The Hill.



По данным местных СМИ, служба безопасности мероприятия, которое прошло в Мар-а-Лаго, потребовала от всех присутствующих сдать мобильные телефоны и положить их в особые намагниченные контейнеры с целью предотвратить утечку данных о выступлении американского лидера.



Трамп, по некоторой информации, во время своей речи осветил ряд вопросов и даже несколько раз вызвал смех у своих слушателей. Кроме того, президент якобы напомнил, что его администрация очень многое сделала для Израиля, и, в частности, перенесла американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.



Затем Трамп заявил, что он бы получил практически безоговорочную поддержку, если бы решил избираться на пост премьер-министра Израиля. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху занимает эту должность с 2009 года, в то время как следующие выборы в кнессет состоятся в апреле.



Кроме того, Трамп, судя по всему, также обрушился на демократов, заявив, что не понимает, как хотя бы один еврей может отдать за них свой голос. «Демократы ненавидят еврейский народ», — якобы заявил Трамп, напомнив о скандале вокруг конгрессмена-демократа Ильханы Омар и её заявлений об Израиле.



Конгрессмен стала объектом критики после того, как предположила, что произраильские группы продвигают «верноподданство» по отношению к иностранной державе. Многие расценили такое высказывание как антисемитскую метафору и намёк на то, что сторонники Израиля куда больше лояльны этой стране, чем США.