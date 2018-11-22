Le Figaro: «косячок» Маска дал NASA повод начать масштабную проверку

Американское космическое агентство NASA объявило о намерении провести повторную проверку своих подрядчиков Boeing и SpaceX на соблюдение правил среды, свободной от наркотиков, сообщает Le Figaro. Как предполагают журналисты, поводом для этого решения стало недавнее интервью Илона Маска, во время которого глава компании SpaceX курил марихуану.

Во вторник 21 ноября NASA объявило о намерении заново проверить «культуру безопасности на рабочих местах» в компаниях SpaceX и Boeing, готовящихся к отправке астронавтов на МКС, сообщает Le Figaro. Как пояснили в управлении, проверка, которая пройдёт перед пробным запуском экипажей, коснётся, в том числе, «уважения к среде, свободной от наркотиков». «Мы ожидаем, что наши коммерческие партнёры будут отвечать всем требованиям безопасности на рабочем месте в ходе выполнениях наших миссий», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечает издание, хотя NASA не указало причин внеочередной проверки, Washington Post подозревает, что поводом для неё послужило поведение основателя компании SpaceX Илона Маска, курившего марихуану во время интервью, видеоверсию которого посмотрели около 90 тыс. человек.

Как напоминает газета, SpaceX и Boeing — два главных подрядчика, выбранных NASA для реализации программы коммерческих полётов и отправки астронавтов в космос в 2019 году на космических кораблях Dragon и Starliner.

После заявления со стороны космического управления компания Boeing опубликовала ноту о своём стремлении успешно завершить миссию и гарантировать «целостность, безопасность и качество своей продукции, сотрудников и их рабочей среды». SpaceX со своей стороны заявила об активном участии компании в продвижении идей безопасной рабочей среды. «Мы убеждены, что наши рабочие места свободны от наркотиков», — говорится в заявлении компании для прессы.