National Interest: обогнав США, Китай превратился в «сверхдержаву беспилотников»

Хотя на протяжении многих лет считалось, что боевые беспилотники были в основном сферой деятельности США, не так давно Китай стал крупнейшим в мире экспортёром БПЛА, пишет The National Interest. Тем не менее, как отмечает журнал, хотя Китай и достиг серьёзных успехов в разработке «умного» оружия в западном духе, он по-прежнему серьёзно зависит от импорта военной техники, в частности российского производства.

На протяжении многих лет война с применением беспилотников была в основном сферой деятельности США. Символами новой эры вооружённых роботов стали такие БПЛА как Predator и Reaper. «Однако отгадайте, кто занимает место крупнейшего экспортёра БПЛА? Это Китай», — пишет The National Interest.

«В период с 2014-ого по 2018 год Китай стал крупнейшим экспортёром на узкоспециализированном рынке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые главным образом покупали ближневосточные государства», — полагает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), который занимается изучением военного потенциала мировых держав и их оборонных расходов.

По данным SIPRI, боевые беспилотники распространяются по всему земному шару, а количество закупающих их стран растёт.

«Китай стал главным экспортёром БПЛА. В то время как Китай экспортировал 10 БПЛА двум странам в 2009-2013 годах, в 2014-2018 годах он экспортировал 153 БПЛА в 13 стран, пять из которых находятся на Ближнем Востоке: Египет, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. На этом фоне Соединённые Штаты продали три БПЛА в 2009-2013 годах и пять в период с 2014-ого по 2018 год. В оба промежутка времени БПЛА поставлялись в Великобританию. В период с 2014-ого по 2018 год Иран поставил 10 БПЛА Сирии, а ОАЭ продала два Алжиру», — говорится в докладе SIPRI.

Это обстоятельство, по мнению The National Interest, объясняет, почему американская армия, на протяжении многих лет не проявлявшая к развитию ПВО большого интереса, внезапно встрепенулась. Державы вроде Ирана серьёзно уступают США в плане такого обычного оружия как танки и истребители, однако для того, чтобы подвесить бомбу на маленький и малозаметный беспилотник не требуется ни больших капиталовложений, ни продвинутых технологий.

Оружейный экспорт Пекина тем временем переживает период замедления роста после значительного всплеска в последние несколько лет. После практического утроения объемов в период с 2004-ого по 2013 год, в 2014-2018 годы Китай увеличил уровень экспорта лишь на 2,7%. Любопытно здесь то, что оружейному экспорту мешает «агрессивная внешняя политика» Китая в Азии.

Во время и после холодной войны Китай был печально известен в качестве экспортёра дешёвых подделок старой советской техники вроде танков и самолётов. Тем не менее ставка Пекина на разработку «умного» оружия в западном духе — от авианосцев до малозаметных истребителей, — похоже начинает приносить финансовые плоды. «Развитие китайских военных технологий открыло новые возможности для роста оружейного экспорта, в том числе и экспорта новым клиентам», — заметили по этому поводу в SIPRI.

При этом китайский оружейный экспорт не сумел полностью побороть стремление Пекина к импорту боевой техники, главным образом российского производства. В период с 2014-ого по 2018 год Китай занимал шестое место по импорту оружия. Тем не менее Пекин импортирует на 7% меньше боевой техники по сравнению с 2009-2013 годами.

«В 2014-2018 годы Россия поставляла Китаю 70% всего закупаемого им оружия. Китай по-прежнему зависит от импорта отдельных военных технологий, в частности двигателей для боевых самолётов, крупных кораблей, а также систем ПВО и ПРО дальнего радиуса действия. Собственно китайской оружейной промышленности ещё предстоит набрать технологический потенциал, чтобы сравняться с российскими поставщиками в этих сферах», — подытожила SIPRI.