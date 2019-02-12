Fox News: для противостояния России Пентагон разместит в Европе бронемашины с беспилотниками и лазерами

В противостоянии России в Европе США делают ставку на многофункциональные боевые бронированные машины, сообщает Fox News. Так, на следующий год запланировано размещение в регионе американских бронемашин Stryker, оснащённых беспилотниками, лазерами, а также системами ПВО.

США оснащают свои боевые бронированные машины Stryker беспилотными летательными аппаратами, лазерами, пушками и системами противоракетной обороны в преддверие запланированного на 2020 год их размещения в Европе, сообщает Fox News.

На сайте телеканала отмечается, что таким образом США намерены подкрепить стратегию национальной безопасности страны и обеспечить выполнение решения о расширении присутствия в Европе, улучшения мобильности своих сил и увеличении числа многофункциональных боевых машин. При этом основой противостояния российской угрозе в регионе считаются именно «ещё более смертоносные» бронемашины Stryker.

Недавний доклад американского исследовательского центра RAND, работающего по заказу правительства США, предоставил данные об агрессивных настроениях среди россиян. Так, согласно опросу 2016 года, более 82% считают, что национальные интересы России распространяются за пределы территории страны, хотя ещё в 2012 году с этим утверждением соглашались лишь 43%.

Кроме того, доклад указывает на так называемую российскую «паранойю» относительно расширения НАТО на восток.

«Россия постоянно чувствует себя уязвимой и часто демонстрирует что-то наподобие оборонительной агрессивности… на небольшие страны, граничащие с Россией, всё меньше смотрят как на потенциальных друзей, чем на потенциальные плацдармы для врагов», — сказано в докладе.

Также там отмечаются конкретные сферы интереса России: страны Прибалтики и славянские государства Южной и Восточной Европы. Это, пишет Fox News, оправдывает размещение там модернизированных бронемашин.

Ожидается, что Stryker будут оснащены в частности ракетами меньшей дальности Hellfire и Stinger, а также противоракетными комплексами Javelin. Таким образом, бронемашины будут предназначены, в том числе, для ведения борьбы в воздушном пространстве.

Кроме того, они будут оборудованы беспилотными летательными аппаратами Shrike 2 с вертикальным взлётом и посадкой, которые позволят находить и отслеживать вражеские цели. А лазер мощностью в 5 кВт сможет уничтожать вражеские беспилотники, передаёт Fox News.